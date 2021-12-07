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Плавучий ресторан «Акварель» тонет возле Биржевого моста в Петербурге

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 18:18
Происшествия
Плавучий ресторан «Акварель» тонет возле Биржевого моста в Петербурге
Невские Новости  /  Александра Щетинина

Санкт-Петербург, 7 декабря. Жители Петербурга стали свидетелями ЧП в плавучем ресторане «Акварель». Заведение общепита, которое находится рядом с Биржевым мостом, начинает медленно тонуть.

Согласно неофициальной информации, в ресторан по неизвестной причине стала прибывать вода. Персонал заведения не успевает откачивать ее.

По одной из версий, судно-ресторан могло пострадать при ремонте моста – некий крупный фрагмент якобы упал в районе кормовой части.

В самом ресторане информацию опровергают. Журналисты ФАН связались с руководителем пресс-службы МЧС по Санкт-Петербургу Андреем Литовка. Он сообщил, что подразделения МЧС по адресу не выезжали. 

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петербург ресторан акварель
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