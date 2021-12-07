Израиль отказался от постройки крупного поселения на Западном берегу реки Иордан

Тель-Авив, 7 декабря. Израильский Комитет по планированию и строительству отложил реализацию план по созданию нового поселения в районе бывшего аэропорта Иерусалима «Атарот». Этот проект уже неоднократно навлекал на власти еврейского государства критику со стороны администрации президента США Джо Байдена, а также привел к протестам среди палестинцев.

Месяц назад инициатива по строительству девяти тысяч домов для еврейских поселенцев на занятых Израилем территориях Западного берега реки Иордан получил предварительное согласие. Однако под давлением Вашингтона правительство страны приняло решение отложить ее реализацию — в начале декабря премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсуждал этот вопрос в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"An Israeli state planning committee on Monday delayed granting further approval of a major settlement project in East Jerusalem that has drawn U.S. and Palestinian concern."https://t.co/GlJlDCOiny — J Street (@jstreetdotorg) December 7, 2021

Представитель Госдепа призвал обе стороны палестинского конфликта воздержаться от шагов, которые могут подорвать процесс примирения. Вопрос о еврейских поселениях, наряду с планами о возобновлении ядерной сделки с Ираном, является одним из немногих острых противоречий между Израилем и Соединенными Штатами.

Экс-президент США Дональд Трамп активно поддерживал своего союзника, пренебрегая требованиями палестинцев. С приходом же новых властей Вашингтон начал придерживаться более нейтральной политики, требуя от Тель-Авива послаблений для палестинцев, что привело с некоторой напряженности в отношениях между двумя странами, а также ослабило лобби Израиля в Конгрессе.

Bennett plans to tell Blinken that his government is looking for stability w\ the Palestinians and will not take major steps, like negotiating for a 2-state solution. With settlements, he wants to “preserve the current situation:” no freeze, no annexation https://t.co/VhJYEPE3TB — Lahav Harkov (@LahavHarkov) August 25, 2021

Официальной причиной приостановки проекта Тель-Авив назвал необходимость дополнительного «экологического исследования» этого района. Каких-либо подробностей, например, длительности отсрочки, руководство еврейского государства не сообщило. В свою очередь, израильское движение «Мир сейчас», которое противостоит строительству поселений на Западном берегу, приветствовало решение своих властей.

«Мы надеемся, что правительство воспользуется временем, чтобы переоценить вред, который этот план несет для мирного процесса, развития Иерусалима и отношению Соединенных Штатов к Израилю», — написали правозащитники в своем обращении.

Многие страны считают строительство поселений в этом регионе незаконным с точки зрения международного права. Это подрывает достигнутые ранее мирные договоренности, основанные на принципе «два государства для двух народов» и предполагающие создание независимого Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Однако планы строительства крупного еврейского поселка в районе «Атарота» вызывали у Рамаллы еще большее негодование, чем обычно, так как считались попыткой окончательно отделить Иерусалим от Палестины.

Тель-Авив доказывает обоснованность своих претензий на территории Западного берега реки Иордан, ссылаясь на исторические и библейские связи. Эти районы были заняты по итогам войны в 1967 году, что с тех пор является одним из главных очагов напряженности в отношениях между Израилем и арабским миром. Тем не менее в прошлом году ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан нормализовали связи с Тель-Авивом, что палестинцы рассмотрели как предательство.