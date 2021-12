«Германия атакует Марокко»: немецкий доклад усилил напряженность между Берлином и Рабатом

Рабат, 7 декабря. Распространенный в СМИ прошлогодний немецкий доклад спровоцировал кампанию против Германии в социальных сетях. Марокканцам не понравилось содержание документа, который противоречит интересам североафриканского королевства.

На днях в арабских СМИ стали появляться отрывки отчета, написанного исследователем Немецкого института по международным отношениям и вопросам безопасности (SWP) Изабель Веренфельс в ноябре 2020 года. В публикации, посвященной связям Берлина со странами Магриба, указывается на необходимость ограничить амбиции Марокко. Берлин опасается «новой Турции в Западном Средиземноморье».

В докладе выражается тревога по поводу сближения Рабата с Израилем. Такое развитие событий описано как вызов для стран Евросоюза, особенно Испании. При этом говорится о перспективности сотрудничества с Алжиром, представляющим собой ворота в Африку и многообещающий для немецкой продукции и промышленности рынок.

Отчет также рекомендовал укреплять отношения с соседями АНДР. Выделили Ливию, Тунис и Египет. Марокко признали ненадежным партнером.

Публикация вызвала неоднозначную реакцию у пользователей социальных сетей. Берлин обвинили в стремлении воспрепятствовать развитию североафриканского королевства. Также ФРГ уличили в симпатиях к Алжиру, который в августе разорвал дипломатические связи с Рабатом.

Пользователи запустили кампанию под хэштегом «Германия атакует Марокко».

Germany must know that the relationship with Africa must be based on clarity and reciprocity.

Nazi Germany, We are in the 21st Century, just stop your colonianism and be part of a Win-win policy. #Germany_Attacks_Morocco#المانيا_تستهدف_المغرب pic.twitter.com/dYIJ2C8FrC