«Германия атакует Марокко»: немецкий доклад усилил напряженность между Берлином и Рабатом

Рабат, 7 декабря. Распространенный в СМИ прошлогодний немецкий доклад спровоцировал кампанию против Германии в социальных сетях. Марокканцам не понравилось содержание документа, который противоречит интересам североафриканского королевства.
На днях в арабских СМИ стали появляться отрывки отчета, написанного исследователем Немецкого института по международным отношениям и вопросам безопасности (SWP) Изабель Веренфельс в ноябре 2020 года. В публикации, посвященной связям Берлина со странами Магриба, указывается на необходимость ограничить амбиции Марокко. Берлин опасается «новой Турции в Западном Средиземноморье».
В докладе выражается тревога по поводу сближения Рабата с Израилем. Такое развитие событий описано как вызов для стран Евросоюза, особенно Испании. При этом говорится о перспективности сотрудничества с Алжиром, представляющим собой ворота в Африку и многообещающий для немецкой продукции и промышленности рынок.
Отчет также рекомендовал укреплять отношения с соседями АНДР. Выделили Ливию, Тунис и Египет. Марокко признали ненадежным партнером.
#Germany_Attacks_Morocco #Germany_Attacks_Morocco #Germany_Attacks_Morocco #Germany_Attacks_Morocco #Germany_Attacks_Morocco #Germany_Attacks_Morocco #Germany_Attacks_Morocco #Germany_Attacks_Morocco #Germany_Attacks_Morocco #Germany_Attacks_Morocco #Germany_Attacks_Morocco pic.twitter.com/owSt4mrCjo— Ridouan ???????? (@RidouanOfficial) December 6, 2021
Публикация вызвала неоднозначную реакцию у пользователей социальных сетей. Берлин обвинили в стремлении воспрепятствовать развитию североафриканского королевства. Также ФРГ уличили в симпатиях к Алжиру, который в августе разорвал дипломатические связи с Рабатом.
Пользователи запустили кампанию под хэштегом «Германия атакует Марокко».
Germany must know that the relationship with Africa must be based on clarity and reciprocity.— FADOUA ۞ ⴼⴰⴷⵡⴰ ۞ (@Doudi28028819) December 4, 2021
Nazi Germany, We are in the 21st Century, just stop your colonianism and be part of a Win-win policy. #Germany_Attacks_Morocco#المانيا_تستهدف_المغرب pic.twitter.com/dYIJ2C8FrC
На критику ответила сама Изабель Веренфельс. По ее словам, отчет не направлен против Марокко. Он указывает на перспективы, которые можно реализовать в Африке.
Между тем отношения между Берлином и Рабатом переживают напряженность. Из-за расхождений по вопросу Западной Сахары королевство решило отозвать посла в Германии и прекратить связь с диппредставительством европейской страны.
Ранее алжирский телеканал показал карту Африки без столицы Марокко. Зрители раскритиковали действия руководства АНДР, назвав это марокканофобией.