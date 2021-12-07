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«Германия атакует Марокко»: немецкий доклад усилил напряженность между Берлином и Рабатом

Весь мир
«Германия атакует Марокко»: немецкий доклад усилил напряженность между Берлином и Рабатом
 /  bearinthenorth

Рабат, 7 декабря. Распространенный в СМИ прошлогодний немецкий доклад спровоцировал кампанию против Германии в социальных сетях. Марокканцам не понравилось содержание документа, который противоречит интересам североафриканского королевства.

На днях в арабских СМИ стали появляться отрывки отчета, написанного исследователем Немецкого института по международным отношениям и вопросам безопасности (SWP) Изабель Веренфельс в ноябре 2020 года. В публикации, посвященной связям Берлина со странами Магриба, указывается на необходимость ограничить амбиции Марокко. Берлин опасается «новой Турции в Западном Средиземноморье».

В докладе выражается тревога по поводу сближения Рабата с Израилем. Такое развитие событий описано как вызов для стран Евросоюза, особенно Испании. При этом говорится о перспективности сотрудничества с Алжиром, представляющим собой ворота в Африку и многообещающий для немецкой продукции и промышленности рынок.

Отчет также рекомендовал укреплять отношения с соседями АНДР. Выделили Ливию, Тунис и Египет. Марокко признали ненадежным партнером.

Публикация вызвала неоднозначную реакцию у пользователей социальных сетей. Берлин обвинили в стремлении воспрепятствовать развитию североафриканского королевства. Также ФРГ уличили в симпатиях к Алжиру, который в августе разорвал дипломатические связи с Рабатом.

Пользователи запустили кампанию под хэштегом «Германия атакует Марокко».                               

На критику ответила сама Изабель Веренфельс. По ее словам, отчет не направлен против Марокко. Он указывает на перспективы, которые можно реализовать в Африке.

Между тем отношения между Берлином и Рабатом переживают напряженность. Из-за расхождений по вопросу Западной Сахары королевство решило отозвать посла в Германии и прекратить связь с диппредставительством европейской страны.

Ранее алжирский телеканал показал карту Африки без столицы Марокко. Зрители раскритиковали действия руководства АНДР, назвав это марокканофобией.

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германия марокко
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