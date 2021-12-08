Индия примет новый закон по регулированию криптовалют как имущества

Штамм «Омикрон» внушает тревогу индийским медикам; Индия будет участвовать в виртуальном «Саммите за демократию» Джо Байдена; три индийские компании вошли в топ-100 мировых продавцов оружия; исследование мирового неравенства назвало Индию «очень бедной и крайне неравной» страной со сверхбогатой элитой; распространяются слухи о содержании нового закона о регулировании криптовалют; цифровой бизнес будущего принесет Индии триллион долларов — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Будет ли третья волна пандемии в Индии

Индийская медицинская ассоциация (ИМА) выпустила предупреждение о возможной третьей волне COVID-19, если не будут приняты необходимые меры предосторожности в связи с ростом числа случаев заболевания штаммом «Омикрон».

С учетом имеющихся научных данных и опыта предполагается, что штамм «Омикрон» будет обладать высокой проникающей способностью и затронет большое количество людей, заявил представитель ассоциации. Организация врачей также потребовала, чтобы правительство ускорило принятие решения о вакцинации лиц в возрасте от 12 до 18 лет.

«На данном этапе ассоциация обращается к правительству с просьбой официально объявить о предоставлении дополнительной дозы (вакцины) медицинским работникам и лицам с ослабленным иммунитетом», — говорится в обращении ИМА.

Штамм «Омикрон» был впервые обнаружен в странах Южной Африки в конце прошлого месяца и классифицирован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как «вызывающий озабоченность». Считается, что быстро распространяющийся вариант более устойчив к вакцинам. С момента обнаружения в Ботсване штамм «Омикрон» обнаружен в двух десятках стран. В Индии им заболели уже 23 человека.

Правительство Нарендры Моди приняло строгие меры в отношении международных путешественников, особенно тех, кто прибывает из стран, определенных центром как «подверженные риску». Они должны в обязательном порядке иметь при себе отрицательный результат теста на COVID-19 (не старше 72 часов) и загрузить информацию о поездке на правительственном портале Suvidha.

'We may have a massive third wave if we…,' warns IMA amid Omicron Covid threat https://t.co/FxV81BEciA — Sameep Shastri ???????? (@sameepshastri) December 7, 2021

Индия на «Саммите за демократию»

Президент США Джо Байден 9 и 10 декабря проведет виртуальный «Саммит за демократию». В нем примут участие лидеры 100 стран, представители гражданского общества и частного сектора. Их задача — «сформулировать позитивную повестку дня для демократического обновления и посредством коллективных действий решить самые большие угрозы, с которыми сегодня сталкиваются демократии».

Из Южной Азии, помимо Афганистана, управляемого движением «Талибан»1 (запрещено в РФ), не были приглашены демократические Бутан, Бангладеш и Шри-Ланка. В то же время Пакистан, которым руководит армия, будет участвовать в мероприятии.

Для Индии саммит проходит в интересный момент. Крупнейшая в мире и самая густонаселенная демократия сейчас регулярно сталкивается с обвинениями в авторитаризме.

Американский индекс «Свободы мира» Freedom House классифицирует Индию только как «частично свободную»; шведская V-Dem называет ее «избирательной автократией»; другие сравнивают Индию с Турцией и Филиппинами, где правят авторитарные лидеры.

Нарушения прав в Кашмире, где Индия установила рекорд по самому длительному запрету Интернета в мире, аресты оппозиционеров по закону колониальной эпохи, связанному с подстрекательством к мятежу, и многие другие события внутренней политики сильно повредили демократический имидж Нью-Дели.

Только на прошлой неделе Управление ООН по правам человека осудило правительство Моди за арест правозащитника Хуррама Парвеза в Кашмире и «растущее» использование Закона о подавлении мятежа для «остановки работы правозащитников, журналистов и других критиков в Джамму и Кашмире и других частях страны».

Biden’s ‘Summit for Democracy’ includes Pakistan; US flip flop on this terror hub is disgusting.But India has no moral right 2 condemn. collaborators Pak linked organised crime R in plenty in Indian establishments despite a Hindu nationalist Govt at helm https://t.co/ZXse3PIHkD — Indocracy@India (@IndocracyIndia1) December 7, 2021

По данным Госдепартамента США, предстоящий саммит будет посвящен трем широким темам — защите демократии от авторитаризма, борьбе с коррупцией, а также поощрению уважения прав человека. Лидерам будет «предложено» объявить о «конкретных действиях и обязательствах» в отношении значимых внутренних реформ и международных инициатив, которые способствуют достижению целей саммита. Вклад Индии в эту повестку дня будет тщательно изучен.

Три индийские компании вошли в топ-100 мировых продавцов оружия

Три индийские компании вошли в число 100 крупнейших в мире по совокупным продажам оружия в 2020 году, говорится в новом отчете Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), который отслеживает глобальную торговлю вооружением.

Это Hindustan Aeronautics Limited (HAL), «Индийские заводы по производству боеприпасов» и Bharat Electronics Limited (BEL). Из них «Совет по производству боеприпасов», в состав которого входили «Индийские заводы по производству боеприпасов», был недавно распущен, а на его месте создано семь новых предприятий государственного сектора. Эти же три компании входили в топ-100 по продажам оружия в 2019 году.

В последнем рейтинге HAL занимает 42-е место с 2,97 млрд долларов США, что на 1,5% больше, чем в 2019 году. «Индийские заводы по производству боеприпасов» находятся на 60-м месте с объемом продаж 1,9 миллиарда долларов США, что на 0,2% больше, чем в предыдущем году. BEL — 66-е место и продажи в 1,63 миллиарда долларов США, что на 4% больше по сравнению с 2019 годом.

При этом Индия занимает наименьшую долю среди 11 ведущих стран — производителей оборонной продукции. В отчете SIPRI говорится, что США занимают наибольшее число мест в топ-100 по всему миру — 41 компания. В совокупности их продажи оружия составили 285 миллиардов долларов, увеличившись на 1,9% по сравнению с 2019 годом.

The three Indian companies in the SIPRI Top 100 for 2020 rankings are Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Ordnance Factory Board and Bharat Electronics Ltd. (BEL). | @dperi84 reports https://t.co/ju5m8c0Zzc — The Hindu (@the_hindu) December 7, 2021

На долю американских компаний пришлось 54% совокупных продаж вооружений в топ-100. Китай занял второе место с показателем 13%, за ним следует Великобритания — 7,1%.

Россия и Франция заняли четвертое и пятое места с 5% и 4,7% соответственно от общего объема для 100 крупнейших компаний. Доля Индии в мировых продажах оружия в 2020 году составила 1,2%.

Индия — «бедная и очень неравная» страна с богатой элитой

«Индия выделяется как бедная и очень неравноправная страна с богатой элитой», — говорится в докладе Всемирной лаборатории неравенства, которая проводит научно обоснованные исследования этой проблемы во всем мире.

Автором доклада является Лукас Ченсел, содиректор Всемирной лаборатории неравенства, а координатором — известный французский экономист Томас Пикетти.

В документе «О мировом неравенстве» сказано, что в 2021 году один процент самых богатых индийцев владел 22% от общего национального дохода. Десять процентов верхнего класса страны представляли 57% дохода.

Нижние 50 процентов индийских домохозяйств почти ничем не владеют. Средний класс также относительно беден: ему досталось 29,5% от общего богатства Индии.

С середины 1980-х годов политика Нью-Дели по дерегулированию и либерализации экономики привела к одному из самых резких увеличений неравенства в доходах и богатстве в мире. В то время как один процент населения в значительной степени выиграл от экономических реформ, рост среди групп с низким и средним уровнем дохода был относительно медленным.

Положение нищих классов осталось неизменным. Гендерное неравенство в стране также очень велико. Доля трудовых доходов женщин составляет 18%. Это значительно ниже, чем в среднем по Азии, за исключением Китая (21%).

Цифровой бизнес будущего принесет Индии триллион долларов

Согласно отчету, опубликованному Американским форумом по стратегическому и партнерскому сотрудничеству в Индии (USISPF) и CrossTower, большая часть общего экономического роста Индии в размере 1,1 триллиона долларов в ближайшие 11 лет может быть обеспечена за счет вспомогательных предприятий, связанных с цифровыми активами, которые еще предстоит изобрести.

USISPF — ведущая ориентированная на Индию американская группа по защите бизнеса. CrossTower является одним из лидеров в мире бирж криптовалют и цифровых активов.

В отчете показано, как Индия может использовать возможности, внедряя Web 3.0, и почему технология блокчейна является самодостаточной для оцифровки финансовой экосистемы Индии.

«Цифровые активы будут обладать огромным потенциалом в ближайшие 11 лет во всех странах. Ожидается, что они помогут Индии достичь ВВП в размере 5 триллионов долларов», — сказал президент USISPF Мукеш Аги.

К примеру, в 2013 году рыночная капитализация рынка цифровых активов составляла порядка 1,5 миллиарда долларов. Сегодня эта величина достигает почти 3 триллионов долларов.

USISPF CEO @MukeshAghi touched on how India can leverage its tech potential by adopting new blockchain technology to hit its target of a $5 trillion economy. USISPF and @CrossTowerIndia unveiled the digital asset report on ‘India’s $1 Trillion Digital Asset Opportunity’. pic.twitter.com/7C3MT1KHvi — USISPF (@USISPForum) December 6, 2021

В отчете отмечается, что темпы внедрения цифровых активов растут почти в два раза быстрее, чем когда-то Интернет. Об этом свидетельствуют счета, открытые на централизованных криптовалютных биржах. Интернету потребовалось примерно 7,5 года, чтобы перейти от около 100 миллионов пользователей к одному миллиарду. Такой же рост на биржах займет около четырех лет.

Каким может быть новый закон о криптовалютах в Индии

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на источники, Индия рассматривает возможность назначения своего регулятора фондовых рынков (SEBI) в качестве надзорного органа за криптовалютами.

Правительство премьер-министра Нарендры Моди, которое планирует принять закон о цифровых активах на текущей сессии парламента, вероятно предоставит их держателям крайний срок для декларирования активов и соблюдения новых правил.

В законопроекте, скорее всего, будет использоваться термин «криптокапитал» или «криптоимущество», а не «криптовалюты». Новый закон не относится к выпуску национальной цифровой валюты, который планирует осуществить Резервный банк Индии.

What Next For Crypto In India? Deadline To Declare Crypto Assets: Report https://t.co/NmnMM1op5o — Your News City (@YourNewsCity1) December 7, 2021

Предполагается, что нарушителей будут штрафовать на сумму до 2,7 миллиона долларов или наказывать тюремным заключением на 1,5 года. Правительство также может рассмотреть возможность установления минимального порога для инвестирования в криптоактивы для защиты мелких инвесторов.

Министр финансов Нирмала Ситхараман заявила на прошлой неделе, что прежний законопроект, в котором предлагалось запретить все частные криптовалюты, был пересмотрен. Она добавила, что, несмотря на это, биткоин не будет признан валютой.

Ранее в этом месяце Нарендра Моди провел обзорное совещание по цифровым валютам. Он потребовал не допустить, чтобы нерегулируемые крипторынки стали каналами отмывания денег и финансирования терроризма.

Рынок криптовалют в Индии вырос на 641% за год, согласно октябрьскому отчету компании Chainalysis, занимающейся криптоанализом.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.