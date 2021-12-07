Владимир Путин поздравил нового канцлера Австрии Карла Нехаммера со вступлением в должность

Москва, 7 декабря. Новый канцлер Германии Карл Нехаммер получил поздравление со вступлением в должность от президента России Владимира Путина. Российский лидер выразил надежду на укрепление связей Москвы и Вены при новом канцлере.

Текст поздравительной телеграммы опубликовал посол РФ в Австрии Дмитрий Люблинский. В сообщении Нехаммеру Путин подчеркнул заинтересованность российского и австрийского народов в сближении двух стран.

«Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества по различным направлениям. Это, несомненно, отвечает интересам наших народов, идет в русле упрочнения стабильности и безопасности на европейском континенте», — написал Владимир Путин.

Карл Нехаммер заступил на пост канцлера Австрии после громкого коррупционного скандала, связанного с бывшим главой кабмина Себастьяном Курцем. Последнего ненадолго сменил на посту главы правительства Александр Шалленберг, однако и он вскоре подал в отставку, отметив, что полномочия председателя партии и главы правительства должен выполнять один человек.