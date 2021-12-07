Спасатели извлекли тела еще 13 человек из кемеровской шахты «Листвяжная»

Кемерово, 7 декабря. Тела еще 13 погибших подняли на поверхность из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В настоящее время продолжаются поиски еще двух шахтеров. Всего жертвами трагедии стал 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

В настоящее время сотрудники экстренных служб проводят ревизию оборудования участкового водоотлива, а также занимаются восстановлением вентиляционных сооружений и системы аэрогазового контроля в шахте. Работы организованы в круглосуточном режиме.

Напомним, ЧП на шахте «Листвяжная» случилось 25 ноября. В то время, когда под землей находились 285 человек, в шахте произошел взрыв метана.