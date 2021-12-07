Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 декабря 19:19
19:15
Политика
Политолог Киреев объяснил, что может повлиять на переговоры Путина и Байдена
19:14
Общество
Путин и Собянин приняли участие в открытии участка БКЛ в Москве
19:11
Общество
Бизнесмен Романенко заявил, что бары Петербурга терпят убытки из-за введенных ограничений
19:10
Весь мир
ООН предложила Боливии заменить коку на кофе
19:07
Армия
Корабль ТОФ «Адмирал Пантелеев» возвращается из Индонезии после учений с силами стран АСЕАН
19:03
Общество
Суд на Кубани вынес решение по делу о «бракованных» кошках за 2,4 млн рублей
19:03
Общество
Житель Алабамы стал самым старым покорителем Аппалачской тропы
19:03
Шоу-бизнес
Дима Билан почтил память Градского через девять дней после его смерти
19:02
Экономика
Акционеры «Башнефти» обновили совет директоров
19:00
Шоу-бизнес
Любимые мужчины просят Волочкову не носить нижнее белье
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Спасатели извлекли тела еще 13 человек из кемеровской шахты «Листвяжная»

Происшествия
Спасатели извлекли тела еще 13 человек из кемеровской шахты «Листвяжная»
ako.ru  /  администрация правительства Кузбасса

Кемерово, 7 декабря. Тела еще 13 погибших подняли на поверхность из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В настоящее время продолжаются поиски еще двух шахтеров. Всего жертвами трагедии стал 51 человек, в том числе пять горноспасателей. 
В настоящее время сотрудники экстренных служб проводят ревизию оборудования участкового водоотлива, а также занимаются восстановлением вентиляционных сооружений и системы аэрогазового контроля в шахте. Работы организованы в круглосуточном режиме.
Напомним, ЧП на шахте «Листвяжная» случилось 25 ноября. В то время, когда под землей находились 285 человек, в шахте произошел взрыв метана.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Спасатели извлекли тела еще 13 человек из кемеровской шахты «Листвяжная»
пожар шахта листвяжная
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать