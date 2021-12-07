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Роспотребнадзор обяжет прибывающих из ЮАР в Россию соблюдать двухнедельный карантин

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 17:51
Общество
Роспотребнадзор обяжет прибывающих из ЮАР в Россию соблюдать двухнедельный карантин
pixabay.com  / 

Москва, 7 декабря. Роспотребнадзор выпустил новое постановление, согласно которому прибывающие из ЮАР в Россию граждане, обязаны соблюдать двухнедельный карантин. 

На официальном портале опубликован список из девяти стран, приезжая из которых в Россию, граждане обязаны соблюдать 14-дневный карантин. В него вошли  ЮАР, Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Мадагаскар, Мозамбика, Намибия, Королевство Эсватини, а также Гонконг.

Постановление начнет действовать с 8 декабря. Под исключение попали лишь члены экипажа морского или воздушного судна, осуществляющего перевозку. Им не придется после рейса проходить карантин.

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