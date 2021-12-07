Роспотребнадзор обяжет прибывающих из ЮАР в Россию соблюдать двухнедельный карантин

Москва, 7 декабря. Роспотребнадзор выпустил новое постановление, согласно которому прибывающие из ЮАР в Россию граждане, обязаны соблюдать двухнедельный карантин.

На официальном портале опубликован список из девяти стран, приезжая из которых в Россию, граждане обязаны соблюдать 14-дневный карантин. В него вошли ЮАР, Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Мадагаскар, Мозамбика, Намибия, Королевство Эсватини, а также Гонконг.

Постановление начнет действовать с 8 декабря. Под исключение попали лишь члены экипажа морского или воздушного судна, осуществляющего перевозку. Им не придется после рейса проходить карантин.