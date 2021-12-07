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Губернатор Гавайев объявил режим ЧС из-за сильного шторма

Весь мир
Губернатор Гавайев объявил режим ЧС из-за сильного шторма
Global Look Press  /  Doug Falter/ZUMAPRESS.com

Гонолулу, 7 декабря. Губернатор Гавайев Дэвид Игэ объявил режим чрезвычайной ситуации на фоне блэкаута и угрозы катастрофических наводнений, вызванных сильным штормом. Об этом глава штата сообщил на официальной странице в Twitter.

«Я только что подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации, распространяющейся на весь штат Гавайи, так как ожидается, что обильные дожди в результате погодного явления "Кона-лоу" продолжатся и приведут к наводнениям и ущербу государственной и частной собственности», — написал губернатор.

Полинезийским термином «Кона-лоу», который переводится как «подветренный шторм», называют локальный сезонный циклон.

Игэ добавил, что данное решение позволит использовать финансовые средства штата, чтобы обеспечить «быстрое и эффективное облегчение ситуации с пострадавшими, ущербом и потерями, вызванными потопом и другими последствиями ливней». Он подчеркнул, что режим ЧП будет действовать вплоть до 10 декабря.

Тем временем шторм оставил сотни людей без электроэнергии, привел к затоплению дорог и повалу деревьев в разных частях Гавайских островов.

По сообщению компании Hawaiian Electric, спасательные службы до сих пор проводят работы по восстановлению электроснабжения в Гонолулу.

Национальная метеорологическая служба заявила, что «Кона-лоу» продолжает нести угрозу сильных дождей для островов Кауаи и Оаху. Представители агентства добавили, что вероятность сильного наводнения сократилась в некоторых частях, однако возможность «катастрофического потопа» все еще вызывает озабоченность. Более всего может пострадать западная часть штата.

Метеорологическая служба добавила, что «многочисленные оползни» могут произойти в районах с крутым ландшафтом, в связи с чем дороги станут непроходимыми». Шторм, возможно, создаст опасные условия для вождения из-за практически нулевой видимости.

Обильные осадки привели к разрушительным наводнениям и оползням на Гавайских островах в марте 2021 года. Шторм стал причиной разрушения многих зданий и инфраструктуры в целом.

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