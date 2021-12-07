Стартовали переговоры Путина и Байдена по видеосвязи

Сочи, 7 декабря. Президент России Владимир Путин начал переговоры с американским лидером Джо Байденом.

Лидеры ведут беседу в формате видеоконференции. В Кремле информировали, что они обсудят напряженную ситуацию вокруг Украины, размещение сил НАТО рядом с российскими границами, гарантии безопасности и работу дипведомств. Важным вопросом также является стратегическая стабильность.

Переговоры на высшем уровне проходят в закрытом формате. Журналистам покажут только первые кадры с мероприятия. Линия связи, по которой общаются президенты, защищена.

Кремль сообщал, что Путин и Байден не будут делать совместных заявлений. Пресс-служба Администрации президента РФ позже даст информацию о встрече.

Эта беседа стала третьей для президентов. В начале июля они общались по телефону, а незадолго до этого встречались на саммите в Женеве.