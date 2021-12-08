Рафаэль Ордуханян: Индия подтвердила свои намерения стать субъектом многополярного мира

Журналист и политолог Рафаэль Ордуханян считает прошедшую встречу Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендра Моди важным элементом выстраивания многополярной системы мира, в котором Индия может занять одну из ключевых позиций наравне с Россией, Китаем и США. Объединенная Европа, по мнению эксперта, может войти в список основных субъектов многополярного клуба, если избавится от навязчивой опеки англосаксов в НАТО.

«Если мы с вами посмотрим на развитие событий последних десяти лет, то мы поймем, что образуются полюса, центры будущего мироустройства. Три из них уже сформированы — это Россия, Китай и США, сейчас идет дальнейшее их формирование», — заявил Рафаэль Ордуханян в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

По его словам, страны сами решают, будут ли они субъектами или объектами будущего мироустройства. Но потенциал на занятие ключевых позиций он видит только у Индии и очень условно у объединенной Европы. И встречей лидеров двух стран Россия и Индия, по мнению Ордуханяна, продемонстрировали, что Индия приняла вызов времени.

«Индия сейчас находится в процессе решения той же проблемы, которую решают Китай, Россия и США. Она сталкивается с такими же трудностями, с какими сталкиваются эти страны, как внутри страны, так и на внешнем периметре», — отметил политолог.

Ордуханян оценивает прошедшую встречу как успешную.

«Она внесет свой определенный вклад в формирование Индии как дружественного субъекта будущего мироустройства. Премьер-министр Моди является лидером тех сил, которые прекрасно понимают, что только в контексте равноправных, стратегических отношений с Россией Индия может стать независимым субъектом будущего мира. Индия понимает, что, если она будет зависима от Запада, ни о какой субъектности говорить уже не придется», — пояснил Ордуханян.

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Внутри Индии, по словам эксперта, сейчас происходит жесточайшая борьба между англосаксонским лобби и пророссийскими силами. В этих условиях, считает политолог, России следует предпринимать большие усилия, чтобы оказать им всяческую поддержку, и проводить высокоэффективные политтехнологические мероприятия. В связи с этим Ордуханян высоко оценивает договоренности, достигнутые во время встречи двух лидеров о поставках российских удобрений и вооружений в Индию.

«Индия успешно развивается и показывает прекрасные результаты в развитии экономики, в частности в области хайтековского сектора. Но в силу численности населения есть определенные проблемы с сельским хозяйством. Вопрос подобного стратегического партнерства в важнейших отраслях индийской промышленности как раз и есть та самая политика, то самое взаимопроникновение Индии и России, которое в будущем, убежден, даст положительные результаты как для Индии, так и для нашей страны», — заявил политолог.

Проблема осознания себя субъектом многополярного мира, по мнению политолога, станет актуальной в ближайшее время и для Западной Европы. В противном случае Евросоюз, особенно после выхода из него Великобритании, обречен на полную зависимость от англосаксонского мира.

ФБА «Экономика сегодня» /

Касаясь вопроса ужесточения санкций, которым России грозят США, Рафаэль Ордуханян заявил, что давно перестал их комментировать, поскольку считает санкционную политику Запада клоунадой. Решение внутрироссийских проблем, которые пытаются обострить санкции, по мнению политолога, зависит только от граждан и руководства РФ.

«Нам внутри надо навести порядок, тогда все будет хорошо. Банковское дело, кредитная политика, отношение к малому и среднему бизнесу, коррупция чиновников — вот эти ключевые моменты. Но мы решаем эти вопросы и без них. Пусть вводят все что угодно: разве слона может волновать укус комара, который сел ему на спину?» — прокомментировал политолог.

Ордуханян уверен, что противники России на международной арене не смогут организовать тотальную блокаду нашей страны.