Юрист Соловьев рассказал, как взыскать компенсацию ущерба от снегоуборочной машины

Работа коммунальных служб в Санкт-Петербурге уже больше недели не может должным образом обеспечить комфортное передвижение для автовладельцев и пешеходов. Мало того, что город с первого дня зимы утопает в снегу, так еще и чистый гололед на дорогах приводит к серьезным ДТП. После многочисленных жалоб жителей Петербурга коммунальщики все-таки принялись за работу, чем наделали гражданам еще больших проблем.

Так, например, 7 декабря легковая машина стала жертвой снеговоза на повороте с набережной Обводного канала на Боровой мост.

«Водитель снеговоза при повороте с набережной Обводного канала со средней полосы на Боровой мост срезал угол и помял легковую, даже не заметив», — написал в Сети очевидец происшествия.

Ранее произошла похожая ситуация с легковым автомобилем в Пушкине. Грузовик-снегоуборщик поймал его отвалом и протащил за собой несколько метров.

Народные новости /

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в беседе с ФАН рассказал, как получить компенсацию ущерба от снегоуборочной машины.

«Уборочная техника чувствует себя на дорогах полным хозяином: двигаясь со скоростью 20 км в час, выстраивается в причудливые геометрические фигуры, которые невозможно объехать, едет по встречке, разворачивается через две сплошные, скапливается в узких местах, затрудняя проезд, и т.д. Помимо этого, ввиду больших габаритов техники и специфики выполняемых задач, нередко происходят столкновения уборочной техники с другими автомобилями и объектами транспортной инфраструктуры», — рассказал юрист.

Иван Соловьев объяснил: если ваш автомобиль зацепила уборочная машина и вы в это время находились в нем или около него, то ничего нового и необычного здесь нет — это банальное дорожно-транспортное происшествие. Поэтому действовать надо по регламенту и протоколу ДТП — включить аварийные огни, выставить аварийный знак, уведомить свою страховую компанию, сфотографировать место ДТП, вызвать сотрудников ГИБДД и оформлять все как полагается. На административном разборе будет установлен виновник аварии и, в зависимости от этого, будут выплачены соответствующие компенсации.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Другой вопрос — если повреждение обнаружено спустя какое-то время, но свидетели или камеры наблюдения говорят о том, что повреждения нанесла уборочная машина. В этом случае необходимо, не перемещая автомобиль, четко зафиксировать повреждения, которые есть на нем, а также адрес происшествия, взять все контактные данные у свидетелей, вызвать ГИБДД (так как человек, управлявший источником причинения вреда, покинул место ДТП, а за это предусмотрено лишение водительских прав), предпринять все меры для поиска видеокамер, которые могли бы зафиксировать инцидент», — добавил собеседник ФАН.

Однако бывает и так, что виновник аварии установлен — автомобиль коммунальных служб, однако страховщик по тем или иным причинам отказывается возмещать причиненный ущерб.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

В этом случае рецепт один — взыскивать его с виновного лица, подчеркнул Иван Соловьев. Это может быть дорожная служба или управляющая компания. Получить эти сведения можно путем направления запроса в местную администрацию.

«Параллельно необходимо обратиться для проведения экспертизы касательно суммы ущерба. Это делают оценочные организации, их специалист осмотрит автомобиль и составит отчет об оценке причиненного ущерба. Не забудьте, что при осмотре автомобиля экспертом должен присутствовать представитель дорожной организации — причинителя вреда. Не забывайте своевременно взаимодействовать и уведомлять другую сторону обо всех совершаемых вами юридически значимых действиях, иначе в дальнейшем это может стать весомым основанием для отказа суда в удовлетворении ваших требований», — рассказал эксперт.

Ранее ФАН писал, что петербуржцы отправляют правительству города жалобы на некачественную уборку снега на улицах Северной столицы, но в ответ встречают только равнодушие и игнорирование своих сообщений. В Сети даже была опубликована петиция, в которой петербуржцы призвали главу города Александра Беглова разобраться с уборкой снега. При этом шансы на то, что администрация обратит внимание на эту петицию, к сожалению, невелики.