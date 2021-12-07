Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 декабря 19:18
19:15
Политика
Политолог Киреев объяснил, что может повлиять на переговоры Путина и Байдена
19:14
Общество
Путин и Собянин приняли участие в открытии участка БКЛ в Москве
19:11
Общество
Бизнесмен Романенко заявил, что бары Петербурга терпят убытки из-за введенных ограничений
19:10
Весь мир
ООН предложила Боливии заменить коку на кофе
19:07
Армия
Корабль ТОФ «Адмирал Пантелеев» возвращается из Индонезии после учений с силами стран АСЕАН
19:03
Общество
Суд на Кубани вынес решение по делу о «бракованных» кошках за 2,4 млн рублей
19:03
Общество
Житель Алабамы стал самым старым покорителем Аппалачской тропы
19:03
Шоу-бизнес
Дима Билан почтил память Градского через девять дней после его смерти
19:02
Экономика
Акционеры «Башнефти» обновили совет директоров
19:00
Шоу-бизнес
Любимые мужчины просят Волочкову не носить нижнее белье
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Житель Алабамы стал самым старым покорителем Аппалачской тропы

Общество

Аппалачская тропа — один из самых изнурительных туристических маршрутов, покорить который отважится далеко не каждый. Путь имеет протяженность 3529 километров по горной местности и пролегает через территорию сразу 14 штатов США.

83-летний Мередит «Санни» Эберхарт решил совершить это экстремальное путешествие — и, несмотря на все трудности, дошел до конца.

«Это был уже третий мой поход по Аппалачской тропе. Знаете, я был отчасти наивен, когда задумывал это. Я вспоминал ту радость и легкость, с которой я совершил два других похода, но тогда я был молод. Сейчас мой возраст преподнес трудности, с которыми я не ожидал столкнуться», — рассказал он.

В пути мужчина столкнулся с большим количеством препятствий, в первую очередь, с физическими ограничениями, связанными с почтенным возрастом путешественника. Однако Эберхарт не сдался и нашел в себе силы преодолеть все трудности.

«Я доволен собой, хоть и понимаю, что мои возможности теперь значительно ограничены. В большей степени это касается физических сил, нежели умственных или духовных, и это понятно, ведь мне уже 83 года. Я знал, что если успешно завершу поход, то стану одним из десятков тысяч людей, которые прошли по Аппалачской тропе. Но, главное, я буду старейшим человеком, который преодолел этот маршрут» , — отметил любитель походов.

Эберхарт завершил маршрут в ноябре. На последнем этапе к американцу присоединился Дейл Сандерс, который был предыдущим обладателем рекорда, побитого Санни. Мужчина покорил Аппалачскую тропу в возрасте 82 лет.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Житель Алабамы стал самым старым покорителем Аппалачской тропы
сша туризм алабама путешествия аппалачи
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать