Житель Алабамы стал самым старым покорителем Аппалачской тропы

Аппалачская тропа — один из самых изнурительных туристических маршрутов, покорить который отважится далеко не каждый. Путь имеет протяженность 3529 километров по горной местности и пролегает через территорию сразу 14 штатов США.

83-летний Мередит «Санни» Эберхарт решил совершить это экстремальное путешествие — и, несмотря на все трудности, дошел до конца.

«Это был уже третий мой поход по Аппалачской тропе. Знаете, я был отчасти наивен, когда задумывал это. Я вспоминал ту радость и легкость, с которой я совершил два других похода, но тогда я был молод. Сейчас мой возраст преподнес трудности, с которыми я не ожидал столкнуться», — рассказал он.

В пути мужчина столкнулся с большим количеством препятствий, в первую очередь, с физическими ограничениями, связанными с почтенным возрастом путешественника. Однако Эберхарт не сдался и нашел в себе силы преодолеть все трудности.

«Я доволен собой, хоть и понимаю, что мои возможности теперь значительно ограничены. В большей степени это касается физических сил, нежели умственных или духовных, и это понятно, ведь мне уже 83 года. Я знал, что если успешно завершу поход, то стану одним из десятков тысяч людей, которые прошли по Аппалачской тропе. Но, главное, я буду старейшим человеком, который преодолел этот маршрут» , — отметил любитель походов.

Эберхарт завершил маршрут в ноябре. На последнем этапе к американцу присоединился Дейл Сандерс, который был предыдущим обладателем рекорда, побитого Санни. Мужчина покорил Аппалачскую тропу в возрасте 82 лет.