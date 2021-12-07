Мужчина с распространяемых СМИ фотографий оказался непричастен к стрельбе в МФЦ

Москва, 7 декабря. Мужчина, чьи фотографии появились в публикациях СМИ о смертельной стрельбе в столичном МФЦ «Рязанский», опроверг свою причастность к убийству двух человек.

В беседе с корреспондентом ФАН он сообщил, что в настоящее время находится на работе в Московской области и не причастен к вооруженному нападению на МФЦ. Мужчина сказал, что слышал о трагедии, однако комментировать ее не может.

Вероятнее всего, задержанный является полным тезкой того человека, чьи фотографии по ошибке попали в СМИ.

Напомним, сегодня вооруженный злоумышленник, находившийся в неадекватном состоянии, открыл огонь в многофункциональном центре на юге столицы. Жертвами атаки стали два человека.