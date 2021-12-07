Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 декабря 17:48
17:46
Происшествия
Сын мужчины с распространяемых СМИ фото опроверг его причастность к стрельбе в МФЦ
17:46
Происшествия
Устроившего стрельбу в московском МФЦ отправят на психолого-психиатрическую экспертизу
17:40
Происшествия
Колокольцев представит к награде полицейского, обезвредившего стрелка в московском МФЦ
17:39
Весь мир
Инвестиции и оборона: что обсуждалось на российско-индийском саммите в Нью-Дели
17:36
Происшествия
Мужчина с распространяемых СМИ фотографий оказался непричастен к стрельбе в МФЦ
17:35
Политика
Публицист Мармазов: «Заглянем в параллельный мир, или Сколько лет украинской армии?»
17:34
Общество
Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-тестов до 48 часов
17:30
Общество
В смертельном ДТП на Суздальском роковую роль сыграл трактор, задействованный в вывозе снега в Петербурге
17:29
Весь мир
Лавров: Москва поддержит страны Сахельской группы пяти в борьбе с терроризмом
17:26
Происшествия
Прокуратура взяла на контроль расследование стрельбы с двумя погибшими в московском МФЦ
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Лавров: Москва поддержит страны Сахельской группы пяти в борьбе с терроризмом

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 17:31
Весь мир
Лавров: Москва поддержит страны Сахельской группы пяти в борьбе с терроризмом
Пресс-служба МИД РФ  / 

Москва, 7 декабря. Россия продолжит оказывать военную помощь странам Сахельской группы пяти (G5), заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с коллегой из Чада Махаматом Зене Шерифом.

«Мы рассказали о тех шагах, которые Россия принимает для того, чтобы поддержать формирующиеся силы «сахельской пятерки». Процесс их становления сейчас заканчивается. Мы будем поддерживать это и далее поставками наших вооружений, соответствующей техникой, подготовкой кадров, в том числе миротворцев», — сообщил глава внешнеполитического ведомства России.

Лавров подчеркнул, что Москва придает большое значение помощи Черному континенту в ликвидации террористических формирований, сетей наркотрафика и прочих видов организованной преступности. Зона Сахеля стала сосредоточением активности радикальных исламистов и поставила под угрозу безопасность мирного населения всей Западной Африки.

Французская военная операция «Бархан», которая должна была стабилизировать ситуацию в Мали, не добилась успеха. Более того, солдат Пятой республики уличили в подготовке боевиков на территории города Кидаль.

Лавров: Москва поддержит страны Сахельской группы пяти в борьбе с терроризмом
Федеральное агентство новостей /

Нежелание Парижа решить проблему привело к тому, что правительство Мали обратило внимание на опыт Центральноафриканской Республики, которая отдала предпочтение сотрудничеству с Россией. Поддержка Москвы фактически спасла ЦАР от полного разрушения.

Россия направила в Мали четыре вертолета Ми-171. Отечественная авиация поможет укрепить боевой потенциал военно-воздушных сил африканской республики. Также правительственные войска получили крупный груз с боеприпасами для стрелкового оружия калибра 7,62.

Ранее министр обороны Мали полковник Садио Камара назвал Россию надежным партнером. Глава внешнеполитического ведомства Мали Абдулай Диоп согласился с коллегой и подчеркнул, что поставки российской техники предусматривают прибытие в страну технического персонала, который обучит национальную армию работе с ней. Западные СМИ связывают отечественных специалистов с «ЧВК Вагнера». По их данным, сотрудники российской частной военной компании приступили к работе в Мали в конце лета 2021 года.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Лавров: Москва поддержит страны Сахельской группы пяти в борьбе с терроризмом
россия африка мали сахель
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать