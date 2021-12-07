Лавров: Москва поддержит страны Сахельской группы пяти в борьбе с терроризмом

Москва, 7 декабря. Россия продолжит оказывать военную помощь странам Сахельской группы пяти (G5), заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с коллегой из Чада Махаматом Зене Шерифом.

«Мы рассказали о тех шагах, которые Россия принимает для того, чтобы поддержать формирующиеся силы «сахельской пятерки». Процесс их становления сейчас заканчивается. Мы будем поддерживать это и далее поставками наших вооружений, соответствующей техникой, подготовкой кадров, в том числе миротворцев», — сообщил глава внешнеполитического ведомства России.

Лавров подчеркнул, что Москва придает большое значение помощи Черному континенту в ликвидации террористических формирований, сетей наркотрафика и прочих видов организованной преступности. Зона Сахеля стала сосредоточением активности радикальных исламистов и поставила под угрозу безопасность мирного населения всей Западной Африки.

Французская военная операция «Бархан», которая должна была стабилизировать ситуацию в Мали, не добилась успеха. Более того, солдат Пятой республики уличили в подготовке боевиков на территории города Кидаль.

Федеральное агентство новостей /

Нежелание Парижа решить проблему привело к тому, что правительство Мали обратило внимание на опыт Центральноафриканской Республики, которая отдала предпочтение сотрудничеству с Россией. Поддержка Москвы фактически спасла ЦАР от полного разрушения.

Россия направила в Мали четыре вертолета Ми-171. Отечественная авиация поможет укрепить боевой потенциал военно-воздушных сил африканской республики. Также правительственные войска получили крупный груз с боеприпасами для стрелкового оружия калибра 7,62.

Ранее министр обороны Мали полковник Садио Камара назвал Россию надежным партнером. Глава внешнеполитического ведомства Мали Абдулай Диоп согласился с коллегой и подчеркнул, что поставки российской техники предусматривают прибытие в страну технического персонала, который обучит национальную армию работе с ней. Западные СМИ связывают отечественных специалистов с «ЧВК Вагнера». По их данным, сотрудники российской частной военной компании приступили к работе в Мали в конце лета 2021 года.