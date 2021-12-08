Публицист Анпилогов: Почему Россию уже не испугать отключением сети SWIFT, которым грозят в США

По сообщению телекомпании CNN, в Белом доме рассматривают возможность введения санкций в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины. Якобы основной удар этих санкций планируется направить на банковский сектор России, который постараются ограничить в долларовых переводах или даже отключить от международной системы банковских платежей SWIFT.

Однако такое сообщение не вызвало никакой паники и даже опасений с российской стороны. Что же поменялось в мировых финансах за последние годы?

Тайный план Байдена

По утверждению источников CNN, новые санкции против России, которые сегодня обсуждаются в администрации президента Байдена, якобы включают персональные ограничения против «лиц из ближайшего окружения» президента РФ Владимира Путина, против ведущих российских производителей энергии, таких как «Роснефть» и «Газпром», а также возможное отключение России от системы SWIFT.

SWIFT — это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, членами которой сегодня являются более 11 тыс. финансовых организаций из более 200 стран мира, штаб-квартира которой расположена в Бельгии. На сегодняшний день через SWIFT производится около 78% всех международных валютных переводов.

Поскольку SWIFT является де-юре независимым и от доллара, и от США, то вопрос вовлечения системы в любые финансовые ограничения или санкции был всегда непростым. Наглядно это проявилось в момент противостояния США и Ирана по ядерной программе исламской республики, в ходе которого Вашингтон ввел односторонние банковские санкции против Тегерана, запретив финансовые операции с Ираном.

Федеральное агентство новостей /

SWIFT вначале сопротивлялся такому произволу США и отказывался отключать Иран от своей системы платежей, но Сенат Соединенных Штатов ввел санкции уже против самого SWIFT, после чего система достаточно быстро согласилась ограничить иранские банки в доступе к международным валютным переводам.

Впрочем, вскоре стало ясно, что такая покладистость SWIFT была лишь маневром с целью сохранить устоявшийся финансовый бизнес, приносящий многомиллиардные доходы. Специально для торговли с Ираном была создана платежная система Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX) со штаб-квартирой в Париже. В рамках INSTEX были эмулированы основные протоколы SWIFT, которые позволили Тегерану и его партнерам спокойно продолжить финансовые операции с минимальными неудобствами. При этом большинство финансовых аналитиков склонны считать, что в создании INSTEX немалую роль сыграла неофициальная помощь со стороны того же SWIFT.

Альтернативы есть и работают

Рассматривая случай с Ираном как опасный прецедент, крупные страны озаботились созданием аналогов SWIFT, но уже под национальным контролем. В 2015 году Китай запустил свой аналог этой системы — Cross–Border Interbank Payment System (CIPS), который сегодня занял уже значительную долю в финансовом секторе, ведущем международные расчеты Поднебесной.

В свою очередь РФ еще в конце 2014 года на волне первых «банковских» санкций, связанных с воссоединением Крыма и России, запустила Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), через которую подавляющее большинство внутреннего российского межбанковского трафика идет уже несколько лет, минуя протоколы SWIFT, которые до этого активно использовались даже внутри страны.

Российская СПФС вобрала в себя все новейшие достижения отрасли. Так, она использует CyberFT Exchange Server, что позволяет создавать множество «виртуальных аналогов» протоколов SWIFT по необходимости. С 2019 года протоколы СПФС «спустились» на уровень одиночных карточных транзакций: была запущена российская межбанковская Система быстрых платежей (СБП), которая в своей структуре ушла от международных платежных систем Visa и Mastercard, взяв за основу платежную систему Банка России.

ФБА «Экономика сегодня» /

Такая инновационность российской СБП позволяет Банку России сегодня заявлять о возможности косвенного, непубличного участия иностранных банков в этой системе. Об этом говорится в пресс-релизе Ассоциации банков России по итогам заседания комитета по платежным системам.

«Сейчас регулятор работает над нормативными документами для трансграничных платежей. Отрабатываются две схемы — косвенное участие иностранных банков в СБП и межсистемное взаимодействие», — говорится в сообщении Центрального банка РФ.

По сути, сегодня интеграция иностранных банков в СБП может быть проведена, минуя корреспондентские счета в США, равно как и вне процедур или протоколов SWIFT. Также в ходе заседания было отмечено, что в 2021 году в СБП были реализованы сервисы С2В (платежи от физических лиц для бизнеса), С2С (платежи между физлицами), В2С (платежи компаний физическим лицам), что уже на голову превосходит возможности классических сервисов SWIFT и обеспечивает гораздо лучшую защищенность операций, как и снижает стоимость финансовых услуг для конечных потребителей.

Таким образом, «отключение» SWIFT для России, равно как и для Ирана несколько лет тому назад, выглядит уже абсолютно бессмысленным для США. Такое действие физически можно произвести, только введя полный запрет для компаний и банков США на работу с российскими банками и компаниями и введя тотальную блокировку корреспондентских счетов российских организаций в банковской системе США. Однако такие меры скорее будут выглядеть как «выстрел себе в ногу»: в нынешнем мире это приведет лишь к самоизоляции США и к переходу России на торговлю в рублях и в других мировых валютах.