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Прокуратура взяла на контроль расследование стрельбы с двумя погибшими в московском МФЦ
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Прокуратура взяла на контроль расследование стрельбы с двумя погибшими в московском МФЦ

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 17:27
Происшествия
Прокуратура взяла на контроль расследование стрельбы с двумя погибшими в московском МФЦ
vk.com  /  Администрация Пушкинского района

Действия правоохранительных органов на месте стрельбы в московском МФЦ координируют зампрокурора Юго-Восточного административного округа Михаил Сухарев и и.о. Кузьминского межрайонного прокурора Игорь Саватеев.

Москва, 7 декабря. Уголовное дело возбуждено по факту убийства двух и более лиц, а также о незаконном обороте оружия. Прокуратура Москвы взяла расследование под свой контроль.
Злоумышленник устроил стрельбу в столичном МФЦ «Рязанский». От рук преступника погибли сотрудница МФЦ и посетитель. Стрелка уже задержали, правоохранители нашли у него компоненты для изготовления СВУ.

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стрельба мфц прокуратура
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