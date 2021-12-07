Прокуратура взяла на контроль расследование стрельбы с двумя погибшими в московском МФЦ

Действия правоохранительных органов на месте стрельбы в московском МФЦ координируют зампрокурора Юго-Восточного административного округа Михаил Сухарев и и.о. Кузьминского межрайонного прокурора Игорь Саватеев.

Москва, 7 декабря. Уголовное дело возбуждено по факту убийства двух и более лиц, а также о незаконном обороте оружия. Прокуратура Москвы взяла расследование под свой контроль.

Злоумышленник устроил стрельбу в столичном МФЦ «Рязанский». От рук преступника погибли сотрудница МФЦ и посетитель. Стрелка уже задержали, правоохранители нашли у него компоненты для изготовления СВУ.