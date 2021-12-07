Триполи, 7 декабря. Генеральный директор итальянской энергетической компании Eni по северной Африке Антонио Сарри встретился с председателем Национальной нефтяной корпорации (ННК) Ливии Мустафой Саналлой. Главной темой переговоров стала разработка газовых месторождений в Средиземном море.

Мустафа Саналла поздравил Антонио Сарри с назначением на новую должность. Они обсудили реализацию крупных стратегических проектов в области добычи нефти и газа. Участники беседы подчеркнули важность сотрудничества и глубину отношений между двумя компаниями.

В ноябре исполнительный директор Eni по природным ресурсам Алессандро Пулити заявил, что итальянская компания инвестировала более десяти миллиардов долларов в разработку и разведку месторождений Ливии.

«В последние годы мы увеличили долю добычи газа, начиная с экспорта на внутренний рынок, для удовлетворения спроса», — сказал он во время Энергетического и экономического саммита 2021 года, проходившего в Триполи.

Одним из главных партнеров римской компании стала ННК. По словам Пулити, реализация совместных проектов благоприятно сказывается на экономических показателях двух государств.

«Сделка наглядно демонстрирует то пристальное внимание, которое мы уделяем промышленному развитию Ливии», — добавил он.

Исполнительный директор утонил, что стратегию на будущее можно резюмировать всего в одном предложении — ускорить инвестиции в нефть и газ.

«Eni готова поддерживать развитие нефтегазового сектора Ливии для наращивания экономических возможностей двух стран», — заключил Пулити.

Борьба между европейскими и арабскими компаниями за восстановление североафриканского государства началась еще в мае. Представители Франции, Италии, России, Египта и других держав поспешили встретиться с официальными лицами Триполи для заключения соглашений в экономической и инфраструктурной сфере.

Одной из первых в Ливии возобновила деятельность российская компания «Татнефть». Она приступила к бурению скважин на месторождении Гадамес в западной части страны.