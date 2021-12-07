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Эксперт рассказал, как западные санкции помогли России выстроить сотрудничество со странами Азии
Политика
Эксперт рассказал, как западные санкции помогли России выстроить сотрудничество со странами Азии
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Доцент Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Борис Волхонский не ждет большого прорыва в улучшении отношений между Россией и США по итогу встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. По его мнению, хорошим сигналом является уже то, что наши страны начали вести переговоры.

«Я больших результатов от переговоров не жду, 95% того, о чем там будут говорить, останется за закрытыми дверями. Но они станут первым шагом к налаживанию дипломатических отношений», — заявил Борис Волхонский в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

Основными темами переговоров президентов, по его мнению, будет Украина, «Северный поток — 2», отношения между Россией и НАТО и ситуация в Европе в целом.

Эксперт рассказал, как западные санкции помогли России выстроить успешное сотрудничество со странами Азии
ФБА «Экономика сегодня» /

Заявления американской стороны о готовности ввести дополнительные санкции в адрес России эксперт считает больше пропагандистскими, потому что, по его мнению, на Западе отлично понимают, что во многом пострадают от них сами. К тому же практика примененных санкций против Ирана показала, что страна может развиваться и в условиях тотальной блокады. России, считает эксперт, санкции тоже пошли на пользу, так как выросли многие секторы экономики, прежде всего сельское хозяйство.

«Иран не перестал существовать, и сейчас на Западе говорят о том, что пора отменять эти санкции, пора  возвращаться к переговорному формату, к соглашению, которое существовало до санкций», — отметил политолог.

Помимо этого, давление со стороны США и их европейских союзников заставило Россию активнее взаимодействовать с другими странами, успешно развивая с ними экономические связи. Примером этого эксперт считает успешное сотрудничество России с Индией, Китаем и другими странами азиатского региона.

«У нас деловое и продуктивное взаимодействие и с Индией, и с Китаем, несмотря на все трудности в отношениях между этими двумя странами. Мы сотрудничаем со странами ASEAN, развиваем партнерство с Японией. Сейчас идет речь о создании переговорного формата Россия — Япония — Индия», — рассказал Борис Волхонский.

В целом, считает эксперт, на азиатском направлении у России более благоприятные условия для продуктивной работы как дипломатов, так и бизнеса.

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