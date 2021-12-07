Застреливший двух человек в московском МФЦ был кредитным должником

Москва, 7 декабря. Мужчина, которого сегодня задержали за убийство двух человек в столичном многофункциональном центре «Рязанский», ранее попадал в поле зрения судебных приставов из-за долгов по кредиту.

По данным источника ФАН, 45-летний Сергей Г. своевременно не внес в банк денежные средства, установленные кредитными обязательствами.



Напомним, что злоумышленник устроил стрельбу в МФЦ на юге Москвы после конфликта с персоналом из-за защитной маски. От его действий погибли сотрудница и посетитель бюджетного учреждения.



Сейчас стрелок задержан. Ему грозит пожизненный тюремный срок.