СК опроверг информацию о гибели школьницы при стрельбе в московском МФЦ

Москва, 7 декабря. Ранее в СМИ распространилась новость о смерти десятилетней девочки, которая получила ранение при стрельбе в столичном МФЦ «Рязанский». Сотрудники Следственного комитета отметили, что данные не соответствуют действительности. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на СК РФ.

На данный момент преступник задержан. Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Незаконный оборот оружия». Мотивы его действий устанавливаются. Специалисты проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств случившегося.