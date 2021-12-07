Пожизненное лишение свободы грозит застрелившему двух человек в МФЦ на юго-востоке Москвы

Правоохранители возбудили уголовное дело после стрельбы в столичном МФЦ «Рязанский». В результате инцидента погибли два человека. Преступник может получить пожизненный срок. Об этом РИА Новости сообщил источник в СК.

Напомним, злоумышленник открыл огонь и застрелил сотрудницу МФЦ и посетителя. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и мотивы мужчины.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Незаконный оборот оружия». Если совершенное преступление расценят как особо тяжкое, задержанный отправится за решетку на всю жизнь.