Инфографика ФАН: как изменились доходы чиновников в Афганистане

Движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) утвердило размер ежемесячной оплаты труда для членов нового правительства Афганистана и государственных чиновников. На фоне продолжающегося экономического кризиса и отсутствия иностранной помощи государству доходы должностных лиц были снижены.

Согласно новым нормативам, занимающий пост премьер-министра Мухамммад Хасан Ахунд будет официально получать 198,2 тыс. афгани (около 2 тыс. долларов), а его заместители Абдул Гани Барадар и Абдул Салам Ханафи, находящиеся в должностях вице-премьеров — по 183 тыс. афгани (около 1,9 тыс. долларов).

При этом минимальная зарплата в правительственных органах составляет только пять тыс. афгани (52 доллара). В целом ситуация по стране не очень оптимистична — самый маленький ежемесячный доход граждан официально достигает лишь три тыс. афгани (31,2 доллара).

Федеральное агентство новостей /

Новые постановления

Оплата труда чиновников рассчитывается по особой формуле: она состоит из оклада, увеличиваемого в соответствии со специальным коэффициентом. Так, например, глава правительства имеет базовую ставку 30 500 афгани, и это число умножается на 6,5. Коэффициент высчитывается в зависимости от учреждения, где работает госслужащий и других шкал, гарантирующих надбавки в зависимости от бюджета организации.

При этом распределение финансового вознаграждения госслужащих указывает и на значимость тех или иных должностей для правительства. Для сравнения, мэр Кабула будет получать 106,7 тыс. афгани (1,1 тыс. долларов), в то время как губернаторам целых провинций ежемесячно полагается по 91,5 тыс. афгани (953 доллара).

Более всего среди высших чиновников обделена сфера образования и исследований — президент Академии наук получит 76,2 тыс. афгани (792,6 доллара).

The new Taliban government in Afghanistan has struggled to pay salaries to civil servants while food prices have soared and banks have faced a cash crunch.



The IMF said last month that Afghanistan's economy was set to contract by as much as 30% this year.https://t.co/vnR1bB0v2W — DW Hotspot Asia (@dw_hotspotasia) November 8, 2021

Нововведения были приняты «Талибаном» после начала выплаты зарплат госслужащим, на протяжении нескольких месяцев не получавших положенных им денег. В ноябре власти начали выдавать должностным лицам долги, однако казна оказалась к этому не готова. По прогнозам МВФ, в следующем году бюджет государства снизится по меньшей мере на 30%.

И если рядовые граждане должны будут смириться с инициативой руководства, то до сих пор не ясно, действительно ли уменьшится итоговый доход назначенных талибами министров и чиновников высших категорий. После захвата страны и формирования нового кабмина радикальное движение сделало все внутренние процессы и документы (особенно касающиеся финансов и бухгалтерии) закрытой информацией.

Федеральное агентство новостей /

1 Организация запрещена на территории РФ.