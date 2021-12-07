Алтайский театр драмы стал лучшим региональным театром России

Барнаул, 7 декабря. Алтайский театр драмы имени В. М. Шукшина победил в номинации «Лучший региональный театр» премии «Звезда театрала». Высокая награда стала отличным подарком театру, ведь в этом году он отметил 100 лет со дня основания, передает «Алтайская правда».

В финале с театром соревновались самые достойные — Севастопольский русский драматический театр им. Луначарского и Ярославский театр драмы им. Волкова. Но победа по праву досталась театру Алтая. Голосовали за своих фаворитов театралы со всей страны в режиме онлайн на сайте премии.

Сотрудники, артисты, администрация театра от души поблагодарили зрителей за поддержку, а организаторов — за внимание и высокую оценку их творчества.

Ранее ФАН рассказывал о новом названии, которое получил Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна. Теперь он будет именоваться «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна».