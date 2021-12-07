Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 декабря 20:49
20:49
Общество
Вологда стала первой остановкой Деда Мороза из Великого Устюга в его поездке по России
20:46
Экономика
Сбербанк опубликовал ноябрьские результаты прибыли по РСБУ
20:43
Спорт
Мюнхенская «Бавария» намерена продлить контракт с польским форвардом Левандовски
20:41
Общество
Остроумная шутка Норкина про алкоголиков заставила смеяться гостей «Места встречи»
20:41
Происшествия
Задержанный за стрельбу в московском МФЦ заявил полиции о «всемирном заговоре»
20:38
Общество
На Сахалине зоозащитники выходили двух ястребов и отпустили на волю
20:33
Весь мир
Парламент Ливии сформировал комитет по урегулированию проблем при подготовке к выборам
20:31
Общество
Прикладная медицина как взгляд в будущее: интервью с профессором РАН Дмитрием Сычевым
20:29
Политика
Политолог Бортник заявил о фактическом принятии Украины в НАТО
20:28
Весь мир
Президент Йемена сменил главу Центробанка из-за резкого скачка инфляции
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Алтайский театр драмы стал лучшим региональным театром России
Общество
Алтайский театр драмы стал лучшим региональным театром России
ru.wikipedia.org  /  Booyabazooka on English Wikipedia / CC BY-SA

Барнаул, 7 декабря. Алтайский театр драмы имени В. М. Шукшина победил в номинации «Лучший региональный театр» премии «Звезда театрала». Высокая награда стала отличным подарком театру, ведь в этом году он отметил 100 лет со дня основания, передает «Алтайская правда».

В финале с театром соревновались самые достойные — Севастопольский русский драматический театр им. Луначарского и Ярославский театр драмы им. Волкова. Но победа по праву досталась театру Алтая. Голосовали за своих фаворитов театралы со всей страны в режиме онлайн на сайте премии.

Сотрудники, артисты, администрация театра от души поблагодарили зрителей за поддержку, а организаторов — за внимание и высокую оценку их творчества.

Ранее ФАН рассказывал о новом названии, которое получил Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна. Теперь он будет именоваться «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна».

Вернуться назад
Все новости / Общество / Алтайский театр драмы стал лучшим региональным театром России
театр алтай премия
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать