Инвестиции и оборона: что обсуждалось на российско-индийском саммите в Нью-Дели

Во время состоявшегося вчера ежегодного саммита Индия и Россия сосредоточили внимание на путях активизации двустороннего сотрудничества в различных областях и скоординированном подходе к региональным проблемам, таким как ситуация в Афганистане.

В ходе визита было подписано 28 различных меморандумов, среди которых сотрудничество в оборонном секторе, увеличение инвестиций в нефтедобычу и даже подготовка индийских моряков к службе в Арктике.

Подробнее о том, что происходило в Нью-Дели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Дружба осталась неизменной

Традиция ежегодных российско-индийских саммитов берет свое начало в 2000 году. Москва и Нью-Дели только однажды отменили проведение мероприятия — в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В этот раз в рамках саммита впервые в истории взаимных отношений прошла встреча «2+2» министров обороны и иностранных дел.

Выступая на переговорах, премьер-министр Нарендра Моди заявил, что мир претерпел множество геополитических изменений, но дружба между Индией и Россией осталась неизменной. В ответ президент Владимир Путин упомянул об общей борьбе с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и терроризмом. Отдельно была поднята тема обоюдной озабоченности проблемой Афганистана.

In the last few decades, there have been fundamental developments in the geo-political scenario, but India-Russia friendship has remained a constant, says Indian PM @narendramodi at the 21st annual #IndiaRussia meet. @MollyGambhir gets you this report#PutinInIndia @RusEmbIndia pic.twitter.com/RGJbQTD9cR — WION (@WIONews) December 6, 2021

Во время мероприятия стороны подписали 28 соглашений, охватывающих широкий спектр сотрудничества — от совместных исследований ведущих ВУЗов в области медицины и нанотехнологий до разработки недр и подготовки индийских моряков для службы в Арктике.

Сделка по производству автоматов Калашникова

Важным шагом в развитии партнерских отношений стало устранение препятствий на пути совместного производства штурмовых винтовок АК-203 в штате Уттар-Прадеш.

Ранее соглашение застопорилось из-за высокой стоимости каждой единицы оружия и сопутствующих расходов завода по производству боеприпасов. В рамках усилий по снижению издержек Россия отказалась от роялти, взимаемого по условиям сделки. Ожидается, что первые винтовки местной сборки поступят в индийские вооруженные силы через 36 месяцев после запуска предприятия.

It’s official!



Indo-Russian joint venture factory in Amethi will manufacture over 6 lakhs Kalashnikov rifles for Indian Army.



An agreement for this was signed by Defence Ministers of both countries today. Not only #MakeInIndia, this will also compliment UP’s Defence Corridor. pic.twitter.com/0Om6KzDpgl — The Uttar Pradesh Index (@theupindex) December 6, 2021

РФ всегда была одним из крупнейших экспортеров военной техники в Индию. Москва все еще остается им несмотря на то, что ее доля в оборонном импорте Индии за последние пять лет сократилась более чем на 50% по сравнению с предыдущими 2011–2015 годами.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, который отслеживает глобальную торговлю оружием, за последние 20 лет Индия импортировала из России вооружения на сумму 35 млрд долларов США.

Стратегические вопросы

На встрече были подняты вопросы дальнейших отношений между странами в современном мире.

«Мы встречаемся на критическом этапе геополитической обстановки, которая сильно меняется, особенно после пандемии COVID-19. Мы имеем тесные и проверенные временем связи. На протяжении многих лет у нас идет активный диалог на политическом уровне и работает прочное оборонное партнерство», — сказал министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

Глава индийского внешнеполитического ведомства также затронул состояние Афганистана и сказал, что ситуация там имеет «широкое влияние» на соседние регионы, в том числе в Центральной Азии. Джайшанкар также подчеркнул, что безопасность на море является общей областью «особого и привилегированного стратегического партнерства» между Индией и Россией.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил область расхождения позиций двух стран в отношении Индо-Тихоокеанской стратегии.

«Мы выразили нашу серьезную обеспокоенность индийским друзьям по поводу той деятельности, которой здесь занимаются США под лозунгом так называемых индо-тихоокеанских стратегий, создавая здесь закрытые блоковые структуры», — отметил российский министр.

В ответ на это секретарь индийского министерства иностранных дел Харш Шрингла указал, что Нью-Дели активно сотрудничает с Москвой в вопросах, связанных с Индо-Тихоокеанским регионом. В частности, он сослался на проект транспортного коридора Ченнаи — Владивосток.

Обе стороны также обсудили ситуацию, сложившуюся в Афганистане, и подчеркнули, что его территория не должна использоваться террористическими группировками.

Индийский министр обороны Раджнатх Сингх упомянул о «неспровоцированной агрессии на северной границе с начала лета 2020 года», имея в виду столкновения Индии и Китая в спорном регионе Восточный Ладакх.

Двусторонняя торговля и инвестиции

Индия и Россия стимулируют свои деловые круги к достижению цели увеличения двусторонней торговли до 30 миллиардов долларов и росту двусторонних инвестиций до 50 миллиардов долларов к 2025 году. Владимир Путин заявил, что Россия воспринимает Индию как «великую державу», отношения с которой «развиваются и смотрят в будущее». Хотя товарооборот между странами в 2020 году сократился более чем на 17%, за первые девять месяцев 2021 года рост составил более 38%.

News - Putin calls India a great power, time-tested friend https://t.co/ggLF2Oim4e — News (@redfnews) December 7, 2021

Общий объем двусторонних инвестиций в настоящее время составляет 38 миллиардов долларов. Он распределен примерно поровну, с небольшим перевесом с российской стороны. Москва и Нью-Дели сотрудничают в таких областях, как энергетика, высокие технологии и космос.

Новая парадигма отношений

Индия заинтересована в выходе за рамки отношений «покупатель и продавец». В местных СМИ неоднократно поднималась тема того, что путь будущего сотрудничества — это совместная разработка и производство.

Индийский бизнес хочет, чтобы российские компании приезжали и открывали заводы не только для местного рынка, но и для всего мира. Это будет экономически выгодно для России, потому что позволит увеличить производственные мощности с использованием недорогой индийской рабочей силы.

Неслучайно в настоящее время страны изучают предложение о создании Совместной комиссии по научно-техническому сотрудничеству. Она будет охватывать такие высокотехнологичные области, как квантовая, нанотехнология, кибернетика, искусственный интеллект, робототехника, космос и биотехнологии.

Фармацевтика, цифровые финансы, химическая промышленность и керамика — все это потенциальные экономические факторы развития отношений. Каждый из них лежит в основе четвертой промышленной революции.

Будущее индийско-российских связей во многом зависит от способности лидеров и дипломатов найти более широкие точки соприкосновения, чем поставки вооружений и комплектующих частей к ним. В многополярном современном мире взаимное проникновение бизнеса играет не меньшую роль в политике, чем оборона.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.