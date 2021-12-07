В Краснодаре поставили точку в деле о резонансном убийстве бизнесмена в центре города

Уголовное дело, возбужденное в отношении троих уроженцев Дагестана, расследовали более года. Под следствие попали Юсуп Юсупов, Загид Садулаев и Рабадангаджи Курбангаджиев. Мужчин обвиняли в совершении ряда тяжких преступлений.

«Из приговора суда следует, что в декабре 2019 года к Юсупову обратилось неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с предложением совершить убийство краснодарского бизнесмена за денежное вознаграждение, на что Юсупов согласился. Весной 2020 года он приобрел два пистолета, глушитель и 11 боевых патронов», — рассказала ФАН Мария Пирогова, руководитель объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

Выяснилось, что в момент перевозки оружия из Новороссийска в Крымский район Юсупов предложил Садулаеву убить бизнесмена, после согласия подельника он передал ему на хранение оружие, оно было спрятано в салоне автомобиля Lada Granta.

К совершению преступления также привлекли Курбангаджиева, ему предложили предоставить соучастникам жилье. После убийства он должен был отвезти Садулаева в Дагестан.

После установления всех договоренностей Юсупов начал слежку за бизнесменом, чтобы понять, в какое время лучше «идти на дело». Вечером 29 июня 2020 года новостные ленты СМИ начали пестрить сообщениями, что возле дома №106 по ул. Леваневского произошло жестокое убийство.

«Подсудимые припарковали автомобиль Lada Granta рядом с автомобилем BMW 520i, принадлежавшем потерпевшему. В тот момент, когда бизнесмен сел в машину, Садулаев подошел к водительской двери и три раза прицельно выстрелил в область головы, грудной клетки и живота мужчины. От полученных ранений он скончался на месте», — следует из материалов дела.

Потом сообщники начали скрывать следы преступления. Изначально они использовали поддельные номера машины, на которой передвигались. В момент убийства Садулаев был в маске и парике. После убийства поддельные номера и оружие они выкинули в реку Кубань. Через несколько дней Курбангаджиев вывез убийцу в Дагестан, скрыв его от правоохранительных органов.

«В судебном заседании вину в полном объеме признал лишь Садулаев. Рассмотрев материалы дела, оценив доказательства, представленные сторонами в их совокупности, суд счел вину Юсупова и Садулаева в инкриминируемых преступлениях доказанной», — уточнили ФАН в суде.

Краснодарский краевой суд вынес суровый приговор убийце бизнесмена и его подельникам. Юсупов отправится в колонию строгого режима на 18 лет. Чуть меньше — 14 лет «строгача» — получил и Садулаев.

Еще один соучастник преступления — Курбангаджиев — отбывать наказание в местах лишения свободы не будет. Его признали виновным в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжких преступлений. Суд учел то, что мужчина более года был под стражей, и назначил ему наказание в виде штрафа на 180 тыс. рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу, у сторон есть время на его обжалование.

Ранее ФАН писал, что преступник покончил жизнь самоубийством в Подмосковном Щелково во время задержания сотрудниками ФСБ. Обстоятельства случившегося устанавливают следователи. Трагедия произошла в доме на улице Беляева.