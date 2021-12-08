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Подорожание каких товаров и услуг раздражает россиян больше всего
Общество
Подорожание каких товаров и услуг раздражает россиян больше всего
Невские Новости  / 

Москва, 7 декабря. Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос, который показал, рост цен на какие услуги и товары нервируют наших соотечественников особенно сильно. Результатами опроса компания поделилась с редакцией издания «Вести Подмосковья».

Выяснилось, что каждый второй участник опроса болезненно реагирует на рост цен на продукты питания, 17% опрошенных указали рост цен на ГСМ и топливо, 11% отмечают в качестве травмирующего фактора рост стоимости услуг ЖКХ, 5% россиян напрягает увеличение стоимости проезда, 4% — растущие затраты на лекарства и медицинские услуги.

Участники опроса указали на рост цен на алкоголь, репетиторов, связь, интернет, парфюмерию и табак. При этом есть еще 4% россиян, абсолютно спокойно относящихся к росту цен на товары и услуги.

Ранее ФАН рассказывал о причинах подорожания лесоматериалов. Оно вызвано тем, что российский рынок леса долгое время был депрессивным.

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опрос продукты питания рост цен подорожание
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