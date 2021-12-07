Политолог Киреев объяснил, что может повлиять на переговоры Путина и Байдена

Сегодня должны состояться переговоры Владимира Путина и Джозефа Байдена. Несколько месяцев назад уже была одна очная встреча, которая выглядела достаточно обнадеживающе. Тогда удалось отойти от явного противостояния и найти хотя и скромные, но точки соприкосновения. По каким причинам сегодня ситуация выглядит менее оптимистично, в беседе с ФАН объяснил политолог Владимир Киреев.

По словам Киреева, один из главных моментов, который может негативно повлиять на переговорный процесс, — это произошедшая в американской элите «переборка позиции». Если еще летом доминировало мнение, что основной противник США в XXI веке — это Китай и необходимо «освободить руки» для противостояния в Юго-Восточной Азии, то всего за несколько месяцев настроения поменялись.

«Сегодня американская элита движима желанием мести России за явно надуманные обиды. Возобладала точка зрения, что, победив Россию чужими руками, Америка надолго избавится от геополитического конкурента и займется собственным восстановлением. Это решение не только принято, но оно еще и приобрело характер эмоционального фанатизма. Республиканцы и демократы одинаково сходят с ума от желания начать войну с нашей страной. Да, это чревато долгосрочными последствиями, вплоть до применения ядерного оружия, но на войне, видимо, все средства хороши», — объяснил Киреев.

Параллельно американские элиты мечтают избавиться от европейских конкурентов, прежде всего, немцев, уверен эксперт. Германия давно уже является экономическим конкурентом США. Но если раньше ее терпели, потому что она была главным плацдармом против СССР, то теперь подобная «благотворительность» ничем не оправдана. Поэтому политолог уверен: начнись на востоке Европы война, она неизбежно затронет не только Россию, но и Германию, спровоцировав гигантские траты и потрясения.

Владимир Киреев /

При этом говорить о том, что наша страна готова к слепой дружбе с американцами, — тоже искажение правды, отметил политолог.

«Для России США уже долгие годы основная геополитическая угроза. Без США и Великобритании у РФ не остается явных принципиальных врагов, которых не устраивает само ее существование. Разумеется, нам не выгодна война, потому что она несет необоснованные риски, но вот ослабление США — в прямой зоне интересов», — прокомментировал Киреев.

Как считает политолог, в такой ситуации сложно ожидать чего-либо, кроме дальнейшей эскалации в отношениях между двумя странами.

Но как бы то ни было, президент России Владимир Путин донесет до американского коллеги свое видение процесса урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью журналистам.