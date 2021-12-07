Стрелок из московского МФЦ имел при себе компоненты для изготовления СВУ

Неизвестный открыл стрельбу в здании МФЦ на юго-востоке Москвы. При себе у него была обнаружена сумка, в которой находятся предметы, похожие на компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства. Самой взрывчатки нет, сообщил источник ФАН.

Напомним, что в результате стрельбы погибли два человека, один из которых — ребенок. Также сообщается о троих раненых.

В настоящий момент нападавший задержан правоохранителями. Мотивы нападения станут известны по итогам доследственной проверки.