Тысячи Санта-Клаусов устроили рождественский забег по улицам Ливерпуля

В Великобритании прошел необычный флешмоб, посвященный приближающимся праздникам. Тысячи горожан переоделись в костюмы и пробежались по улицам Ливерпуля.

По словам местных жителей, это мероприятие уже успело стать традицией в Великобритании, таким образом люди надеются задобрить главного героя Рождества — Санта-Клауса. И, разумеется, получить больше подарков и счастья в будущем году.

«Это потрясающе, просто потрясающе. Так невероятно здорово пробежаться по центру Ливерпуля. Сердце наполняется радостью, когда бежишь по такому красивому району и видишь всех этих людей в красных и синих костюмах, это круто», — поделились эмоциями участники забега.

Мероприятие привлекло около 5000 человек. «Санта-Клаусы» преодолели более пяти километров, пробежав вокруг главных достопримечательностей Ливерпуля, а также собрали деньги для местной детской больницы.