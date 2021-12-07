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Тысячи Санта-Клаусов устроили рождественский забег по улицам Ливерпуля

Общество

В Великобритании прошел необычный флешмоб, посвященный приближающимся праздникам. Тысячи горожан переоделись в костюмы и пробежались по улицам Ливерпуля. 

По словам местных жителей, это мероприятие уже успело стать традицией в Великобритании, таким образом люди надеются задобрить главного героя Рождества — Санта-Клауса. И, разумеется, получить больше подарков и счастья в будущем году.

«Это потрясающе, просто потрясающе. Так невероятно здорово пробежаться по центру Ливерпуля. Сердце наполняется радостью, когда бежишь по такому красивому району и видишь всех этих людей в красных и синих костюмах, это круто», — поделились эмоциями участники забега.

Мероприятие привлекло около 5000 человек. «Санта-Клаусы» преодолели более пяти километров, пробежав вокруг главных достопримечательностей Ливерпуля, а также собрали деньги для местной детской больницы.

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великобритания рождество ливерпуль развлечения забег
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