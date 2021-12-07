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Минтруд РФ внесет в законодательство понятие «дистанционная работа»

Общество
Минтруд РФ внесет в законодательство понятие «дистанционная работа»
Prt Scr youtube.com  /  ПрессЦентр Мособлдумы

Москва, 7 декабря. Министр труда РФ Антон Котяков пообещал внесение поправок в закон о занятости для учета специфики локальных рынков труда.

Выступая в ходе правительственного часа в Госдуме России, Котяков заявил, что в начале 2022 года будут разработаны меры по оптимизации региональных рынков труда. С учетом новых вариантов привлечения к трудовой деятельности предстоит внести изменения и в закон о занятости, сообщает центральная профсоюзная газета «Солидарность». Как пояснил Котяков, речь идет о необходимости нормативного закрепления статуса новых форм занятости, включая удаленный режим работы. Предстоит регламентировать типы дистанционной занятости, основания для их применения, а также параметры работы и отдыха в подобном формате.

В будущем законе понятия «дистанционная» и «удаленная» работа официально станут синонимами, но при этом такая работа делится на три категории: дистанционная работа на постоянной основе — когда работник трудится вне офиса все время, дистанционная работа на определенный период — не более полугода, периодическая дистанционная работа — при чередовании работы дома и в офисе. В последнем варианте нормы о дистанционной работе на сотрудника распространяться не будут.

Ранее ФАН сообщал о данных Минтруда России касательно распространенности в стране удаленного режима работы. Лидерами среди регионов по внедрению «удаленки» стали Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Новосибирская области. В общей сложности в дистанционном режиме по всей России работают порядка 5% трудоустроенного населения.

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Все новости / Общество / Минтруд РФ внесет в законодательство понятие «дистанционная работа»
занятость трудоустройство удаленка
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