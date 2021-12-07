Прикладная медицина, как взгляд в будущее: интервью с профессором РАН Дмитрием Сычевым

Во вторник, 7 декабря, в Москве в рамках проведения Года науки и технологий в России, объявленного указом президента РФ, и «Российской недели здравоохранения» в ЦВК «Экспоцентр» прошел Междисциплинарный форум «Медицина молодая», организованный Международным фондом развития биомедицинских технологий им В. П. Филатова.

О форуме, новых задачах и технологиях в медицине ФАН поговорил с ректором Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО), д. м. н., профессором РАН, членом-корреспондентом РАН Дмитрием Сычевым.

— Расскажите о форуме «Медицина молодая». На решение каких задач здравоохранения ориентировано мероприятие?

— Форум направлен на координацию действий молодых врачей и ученых по актуальным вопросам здравоохранения, науки, прикладным вопросам, которые ориентированы на повышение качества и безопасности оказания медицинской помощи по ряду направлений. На форуме будут обсуждаться новые медицинские, организационные технологии, технологии персонализированной, регенеративной, цифровой медицины.

pixabay.com /

— Основной лейтмотив форума — поддержка молодых ученых и развитие новых технологий в медицине. Почему сегодня так важно следовать тенденциям, а не продолжать пользоваться проверенными методами лечения?

— Тенденции — это новые технологии, которые позволяют повысить эффективность, безопасность лечения. Эти технологии — лекарственные препараты, нелекарственные методы лечения, которые показали свою эффективность со всеми принципами доказательной медицины. Это естественное развитие медицинской науки. Но есть и старые технологии, лекарственные препараты, которые не потеряли актуальности. Для новых методов важно, насколько целесообразно и выгодно их применять. Например, молекулярно-генетическое тестирование, экзомное полногеномное секвенирование. Также важно понимать, как они снижают риски развития неблагоприятных реакций на лекарственные препараты. В этом и заключается трансляционная медицина, когда научные достижения фундаментальной медицинской науки переходят в конкретные технологии.

— Инновации в какой сфере здравоохранения на сегодняшний день необходимы в первую очередь и какую образовательную базу должны получать современные врачи в этом направлении?

— Здесь можно выделить несколько направлений. Конечно, это персонализированная медицина — это использование специальных биомаркеров, которые позволят врачу сказать, подействует ли тот или иной препарат или вызовет побочные реакции. Они могут помочь сделать методы профилактики, диагностики и лечения более эффективными и безопасными. Второе — это регенеративная и клеточная медицина — очень важные направления, которые дают огромные перспективы в плане восстановления органов и тканей, в плане реабилитации многих пациентов. Это также касается и офтальмологии, и нейрохирургии, неврологии и так далее. И третье — это цифровая медицина: информационные технологии, использование искусственного интеллекта, инструментов для разработки систем принятия решений, которые позволяют врачу наилучшим образом выбрать необходимый диагностический, профилактический, лечебный, лекарственный метод для данного пациента. Многие информационные технологии снижают частоту медицинских ошибок. Эти направления наиболее перспективны и востребованы в будущем, поэтому важно эти компетенции дать именно молодым врачам, это как раз и есть медицина будущего. Поэтому форум направлен именно на молодых врачей, исследователей, на молодую науку.

Prt Scr Google Maps /

— Расскажите, какую помощь молодым специалистам оказывает РМАНПО?

— Академия является крупнейшим в стране центром дополнительного профессионального образования. У нас запланировано более 4000 образовательных программ повышения квалификации на 2022 год. У нас работают высокопрофессиональные опытные педагоги, которые прежде всего являются практиками: это более 40 академиков, все они имеют ученые степени и звания. Это классные терапевты, кардиологи, хирурги и другие. Самое главное в повышении квалификации — преподаватель-практик и использование новейших достижений медицины. Кроме того, мы не зацикливаемся на определенных специальностях. У нас действует федеральный аккредитационный центр, который сопровождает процесс периодической аккредитации, хорошо оснащен симуляционный центр, активно используются дистанционные технологии, также мы располагаем собственной клиникой ядерной медицины. Более 100 клиник Москвы, в том числе самые крупные клиники, предоставляют базы — Боткинская больница, Тушинская детская больница. Наша научная база — уникальный НИИ молекулярной и персонализированной медицины, который является центром научной компетенции в области фармакогеномики. В этот процесс активно вовлечены молодые ученые, врачи, ординаторы, аспиранты, которые разрабатывают, проверяют эти технологии на клинической практике. Соответственно, защищаются кандидатские, докторские диссертации, публикуются исследования в высокорейтинговых журналах, специалисты получают патенты.

— Почему для молодых медиков необходимо проводить именно междисциплинарный форум, а не специализированный?

— Проблема внедрения новых технологий универсальна. Клеточная, регенеративная медицина, информационные технологии, искусственный интеллект, технологии персонализированной медицины работают практически во всех направлениях клинической медицины и везде дают положительный результат в аспекте повышения качества и безопасности оказания медицинской помощи. Именно поэтому важно, что форум междисциплинарный — чтобы была возможность обмена опытом, проблемами внедрения новых технологий, привлечения молодых ученых, врачей для трансляции этих технологий в клиническую практику.

pexels.com / ThisIsEngineering

— Какие, по Вашему мнению, важные темы не попали в повестку форума?

— Так как это «Россия молодая» — это некие школы и мастер-классы для молодежи. Например, планирование исследований по продвижению своих разработок, направлений их внедрения, по грантовой деятельности — как это оптимально делать, — по публикациям в иностранных журналах. Такие прикладные вещи, с которыми молодежь сталкивается.

— Как инновационные технологии в медицине могут повысить показатели эффективности работы врачей?

— Они позволяют повысить приверженность врачей к клиническим рекомендациям и снизить количество медицинских ошибок, связанных с отклонением от клинических рекомендаций — как конкретный пример. Такие исследования у нас на кафедре проводятся. Это показывает, что информационные технологии, связанные с автоматизацией клинического руководства, снижают частоту неблагоприятных событий, связанных с оказанием медицинской помощи, и уменьшают частоту ошибок, связанных с отклонением от клинических рекомендаций и инструкций. Подобные технологии, системы автоматизации, поддержки принятия решений должны интегрироваться в информационных системах, должны внедряться на системном уровне.