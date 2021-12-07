Во вторник, 7 декабря, в Санкт-Петербурге на Суздальском проспекте произошло трагическое ДТП: автомобиль марки Оpel врезался в трактор, скончалась девушка — водитель иномарки. По предварительной версии, погибшая не справилась с управлением авто на подъеме на путепровод. Машина — всмятку, на месте работают сотрудники МЧС.

Всю неделю автомобилисты вынуждены часами стоять в пробках из-за полного бездействия коммунальных служб. Многочисленные ДТП за последние дни никак не повлияли на решение администрации города взяться за уборку снега.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Это не первое ДТП, случившееся из-за гололеда. Так, например, сегодня на заезде на КАД с Московского шоссе автомобиль сошел с полосы из-за того, что водитель не справился с управлением.

ДТП на скользкой дороге — это печальная реальность в Петербурге. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН заявил эксперт по благоустройству, руководитель общественного проекта «Делайте правильно» Дмитрий Гусев.

«Ситуацию в Петербурге я оцениваю очень печально, к сожалению. Коммунальные службы не справляются и в силу того, что система подготовки водителей в нашем городе и стране оставляет желать лучшего. Поэтому такие печальные события происходили, происходят и будут происходить. Совокупность всех факторов всегда приводит к тому, что ДТП на скользкой дороге — это печальная реальность», — прокомментировал Гусев.

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Общественный деятель также подчеркнул, что городом на всех уровнях должны руководить профессионалы.

«У нас, к сожалению, решения принимаются не управленцами, а политиками. Наш губернатор не управленец с точки зрения коммунальной уборки, поэтому, когда в нашем городе будут честные выборы, возможно, горожане выберут специалиста по городскому хозяйству — тогда ситуация начнет налаживаться. В зимнее время ПДД никак не ограничивают скорость для того, чтобы движение стало безопасным», — заключил собеседник ФАН.

Ранее стало известно, что петербуржцы пытаются решить проблему плохой уборки снега в городе при помощи петиции, адресованной губернатору Александру Беглову. Документ подписали уже 2258 человек.