Чем грозят Эрдогану митинги турецкой оппозиции

Главная оппозиционная фракция Турции — «Республиканская народная партия» (РНП) — в прошлые выходные провела первый многотысячный митинг, ключевой целью которого было показать степень желания граждан сменить власть страны.

Турецкие политологи окрестили действия лидера партии Кемаля Кылычдароглу как смелое начало предвыборной гонки. Кто-то даже уверен, что эти митинги, которые продолжаются по всей стране, и вовсе могут привести к досрочным выборам главы государства.

О том, почему сейчас самое подходящее время для действий турецкой оппозиции, и каких результатов от этой бурной деятельности стоит ожидать правлению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — разбирался автор Telegram-канала «Стамбульский волк».

Лучший момент

Как известно, у турецкой лиры в последние дни худшие показатели в мире. Местная турецкая валюта потеряла 45% своей стоимости с начала года. И, несмотря на резкий рост потребительской продукции и инфляции, которая по официальным данным достигла 21,3%, а согласно независимым подсчетам и того 58,65, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган настаивает на снижении ключевой ставки ЦБ.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Kasım ayında %9.91 arttı



E-TÜFE’deki son 12 aylık artış oranı ise %58.65 olarak gerçekleşti. — ENAG (@ENAGRUP) December 3, 2021

С сентября по ноябрь Центральный банк Турции страны трижды снижал основной процент и довел его с 19 до 15. Каждое из них подтверждало ошибочность гипотезы турецкого лидера о том, что высокая ставка является причиной дороговизны. Однако Эрдоган, вместо того чтобы успокоить инвесторов, обещал и дальше влиять на ЦБ, принуждая его снижать ставку, и увольнять всех, кто противится его теории.

Иностранная валюта за три месяца выросла с 8,3 лиры до 13,6. И теперь Эрдоган пытается обнадеживать граждан, утверждая, что «новая экономическая модель» начнет давать плоды в ближайшие полгода. Но доверие к нему серьезно пошатнулось, тем более, согласно официальным показателям, производственная инфляция выросла до уровня выше 55%, что, наоборот, предвещает еще большее подорожание продукции спустя 3-6 месяцев.

Dolar bu yıl bir çok para birimine karşı değer kazandı ama rekoru Türk Lirası'na karşı oldu. pic.twitter.com/o4pQlr37Jn — Perihan Tantuğ (@perihantantug) November 29, 2021

На прошлой неделе, когда цена на турецкую валюту повысилась с 11 лир до 13,5, во многих городах Турции граждане вышли на улицы показать свое несогласие с курсом. Оппозиционные политики потребовали от главы правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) прекратить эксперименты с экономикой и признать плохое управление.

Последний год политические оппоненты Эрдогана говорили о необходимости досрочных выборов, но турецкий президент каждый раз парировал словами о том, что голосование намечено на 2023 год, и пройдут они вовремя. Однако сейчас, когда недовольство дошло до крайней точки, и люди показали, что они готовы выходить на улицы стихийно, оппозиционная РНП решила не упускать момент и возглавить протест, созвав сторонников и всех недовольных в Мерсин.

Türk lirasının dolar ve euro karşısında rekor düzeyde değer yitirmesini Ankara ve İstanbul’da protesto eden vatandaşlar “hükümet istifa” sloganı attı. Vatandaşların da balkon ve pencerelerinden tencere-tava çalarak protestoculara destek verdikleri görüldü.https://t.co/eDZJ6edyEH pic.twitter.com/K4GbrbRaad — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) November 23, 2021

Историческая ответственность

В начале декабря Институт статистики Турции (TUIK) обнародовал цифры по инфляции за прошлый месяц. Согласно этим данным, показатель вырос в ноябре на 3,51% и в годовом исчислении достигла 21,31%.

Кемаль Кылычдароглу, который ранее призывал госслужащих не потакать желанию правящей партии и действовать независимо, направился в Институт статистики, куда его не пустили. Что в реалиях Турции выглядело не в пользу организации.

Поход главы РНП был оценен оппозицией как правильный политический шаг, благодаря которому он наглядно смог показать, насколько госучреждения зависимы от воли турецкого президента.

«Мы хотели задать главный вопрос: где TUIK берет эти цифры. Настоящая инфляция в два раза выше. Статистический институт своими действиями доказал, что его не волнует воля народа, и он принимает решения по указке дворца», — заявил Кылычдароглу у ворот организации, в которую его не пустили.

Эрдоган позже на митинге в юго-восточной провинции Турции напомнит об этом и заявит, что TUIK правильно поступил с Кылычдароглу. Кроме этого, критикуя оппозицию, турецкий президент решил сравнить количество людей, пришедших на их акцию в Мерсине, с программой, которую устроил он в городе Сиирт. «Посмотрите на Кылычдароглу, они не смогли собрать народа больше, чем тут. Потому что им не доверяют», — сказал Эрдоган.

Эти слова послужили вызовом пытливым наблюдателям. В Сети появились карты с размерами и вместимостью площадей в Сиирте и Мерсине. Количество людей, согласно этим данным, указывает на то, что на демонстрации Эрдогана в Сиирте могло быть чуть более 6 500 человек, тогда как на площади митинга оппозиции в Мерсине могло вместиться до 45 000 протестующих.

mapchecking [dot] com incelemesinde Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingindeki kalabalık Erdoğan'ın Siirt mitinginden 7 kat fazla görünüyor. pic.twitter.com/lr9En7x6Hd — Haber Report (@HaberReport) December 4, 2021

Зато в тот же день заместитель Эрдогана в правящей партии Махир Унал, выступая на открытии клиники в Кахраманмараше, пожаловался, что на мероприятие пришло мало народу. Позже он заявил, что это было шуткой. Но две акции подкрепили результаты опросов, которые последние годы указывают на сильное падение поддержки Эрдогана.

Не столько сторонники партии Кылычдароглу, сколько граждане, уставшие от затяжного экономического кризиса, власти Эрдогана и беженцев, возлагают историческую ответственность на РНП.

Большинство комментаторов митинга оппозиции в Мерсине оценивают столь успешные результаты исходя из протестных настроений. И потому ожидают от Кылычдароглу продолжения проведения демонстраций по всей стране. Следующий митинг уже намечен, и граждан пригласили собраться в Коджаэли.

О чем рассказал митинг в Мерсине

Кемаль Кылычдароглу назвал протестную акцию «голосом нации», не зря до выступления самого лидера «Республиканской народной партии» на сцену вышли предприниматель, безработная выпускница университета, учительница, так и не получившая назначения, и женщина-фермер. В своих обращениях представители разных слоев турецкого общества пожаловались на трудности существования.

Milletin Sesi dedik, milletimizi Mersin’de dinledik. Ülkemizin dört bir yanında acı çeken herkes bu kürsüye çıkacak. Saray bu çığlığı duyacak! #MilletinSesiMersinde pic.twitter.com/IMI2M9sEpx — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 4, 2021

Каждый из выступающих в конце добавил, что хотел бы уже завтра пойти на выборы и сменить власть. Народ скандировал «Тайипа в отставку!», глава оппозиции поддержал их:

«Ему не нужно увольняться, мы и так на выборах отправим его на заслуженный отдых».

Позже Кылычдароглу, выступая на сцене, снял пиджак, засучил рукава и заявил:

«Я клянусь. Я принесу мир, спокойствие, любовь и справедливость в Турцию. Вы увидите, мы помиримся с Сирией, Египтом, Израилем и Ливией».

Его слова звучали как предвыборная программа и являются откровенным сигналом оппозиционера о готовности лично возглавить протестные настроения. Кроме того, стратегия жесткой критики правящей партии, с продолжающимися митингами по всей стране, нацелена на то, чтобы заставить правительство провести досрочные выборы. Но даже если не сработает этот план, Кылычдароглу до голосования 2023 года такими темпами сможет консолидировать большую часть населения Турции, недовольного правлением Эрдогана.

Также стоит отметить, что последнее время партия, основанная Ататюрком, показала, что она обращается к голосам не только светских турок и кемалистов, но и правых и правоцентристских избирателей.

Между тем противники турецкого президента уверены, что митинги оппозиции имеют серьезный эффект как на избирателей, так и на настроения внутри правящей партии.

«Призыв к досрочным выборам должен повторяться не реже одного раза в неделю без перерыва. Каждая задержка — это потеря крови. Кылычдароглу обязан продолжить и провести митинг уже в эту субботу», — считает известный турецкий экономист Мустафа Сонмез.

Mersin’den sonraki miting nerede, ne zaman?

Ara verilmeden her hafta en az bir miting ile acil erken seçim çağrısı tekrarlanmalı. Her gecikme, kan kaybıdır. @kilicdarogluk hemen bu cumartesi bir miting ile devam etmeli. #SeçimAcilSeçim — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) December 6, 2021

Что дальше и какие шансы у партии Эрдогана

Низкий уровень жизни и сложная экономическая ситуация в Турции усложняют предвыборную кампанию для правящей партии Эрдогана.

Турецкий президент призывает своих сторонников и членов ПСР активно работать с народом, ходить по домам и агитировать за себя. Но самой важной темой для граждан Турции последние месяцы является решение экономических проблем, а такие вопросы, как внешняя политика, беженцы и терроризм находятся в конце списка приоритетов. Поддержка партии Эрдогана, согласно опросам, упала до 30%.

Впрочем, в условиях нынешней экономической ситуации, фактических значений по инфляции, представленных выше, можно легко сделать вывод, что задача агитировать за Эрдогана и привлекать новые голоса станет невыполнимой для функционеров партии турецкого президента. Их аргументы будут разбиваться о реальность. В то время как эта же ситуация служит подспорьем для конкурентов Эрдогана. Опросы демонстрируют высокую поддержку оппозиционному альянсу, и другие мелкие партии, скорее всего, со временем могут сплотиться вокруг Кылычдароглу.

Area Araştırma’nın son seçim anketine göre; Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 39,1’e geriledi, Millet İttifakı'nın yüzde 42,2’ye yükseldi. pic.twitter.com/VNnYQlAUTM — Haber (@Haber) December 7, 2021

На данный момент два альянса — оппозиционный и правящий — идут ноздря в ноздрю, с легким перевесом в пользу оппозиции: 39% против42 %.

Также важным фактором на предстоящих выборах являются голоса курдов, с их 10-15%, и неопределившиеся избиратели, которые сделают свой выбор в последний момент.

Очевидно одно — если экономика не выправится и активность «Республиканской народной партий» и «Хорошей партии» продолжится в нынешнем виде, большинство голосов так или иначе уйдет в поддержку оппозиции.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.