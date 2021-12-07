Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 декабря 17:46
17:40
Происшествия
Колокольцев представит к награде полицейского, обезвредившего стрелка в московском МФЦ
17:39
Весь мир
Инвестиции и оборона: что обсуждалось на российско-индийском саммите в Нью-Дели
17:36
Происшествия
Мужчина с распространяемых СМИ фотографий оказался непричастен к стрельбе в МФЦ
17:35
Политика
Публицист Мармазов: «Заглянем в параллельный мир, или Сколько лет украинской армии?»
17:34
Общество
Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-тестов до 48 часов
17:30
Общество
В смертельном ДТП на Суздальском роковую роль сыграл трактор, задействованный в вывозе снега в Петербурге
17:29
Весь мир
Лавров: Москва поддержит страны Сахельской группы пяти в борьбе с терроризмом
17:26
Происшествия
Прокуратура взяла на контроль расследование стрельбы с двумя погибшими в московском МФЦ
17:21
Происшествия
Раненые при стрельбе в московском МФЦ пребывают в тяжелом состоянии
17:19
Весь мир
Италия начала переговоры с ННК Ливии о разработке газовых месторождений в Средиземноморье
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Глава ФЗНЦ Шугалей призвал МИД РФ остановить дискредитацию российских граждан за рубежом

Политика
Глава ФЗНЦ Шугалей призвал МИД РФ остановить дискредитацию российских граждан за рубежом
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Санкт-Петербург, 7 декабря. Резолюция Европарламента о введении санкций против «ЧВК Вагнера» направлена против всех граждан РФ, работающих за рубежом, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Социолог выложил у себя в Telegram-канале полный текст обращения к главе МИД РФ Сергею Лаврову, которого призвал обратить внимание на враждебные действия евродепутатов. Резолюция, призывающая ЕС внедрить ограничения в отношении «ЧВК Вагнера», была принята Европарламентом 25 ноября.

Максим Шугалей обратил внимание, что во время заседания ЕП отметились самые ярые антироссийские политики Европы. Они в очередной раз поливали Москву вымышленными обвинениями, призывая к травле российских граждан.

«Считаю, что главная цель этих обвинителей — дискредитация моей Родины, имиджу которой нанесен ущерб», — написал глава ФЗНЦ в Telegram-канале.

Ученый от имени Фонда обратился к главе МИД России Сергею Лаврову с призывом отреагировать на сложившуюся ситуацию с целью восстановления ущемленных прав и интересов Москвы.

«Полагаю, что необходимо пресечь указанные недружественные действия, которые уже негативно влияют на восприятие России в международном сообществе, порочат честь и достоинство граждан, а также могут привести к негативным последствиям экономического и политического характера, повлечь уголовное преследование добропорядочных граждан РФ на основании надуманных обвинений с целью извлечения выгоды и успокоения страхов недобросовестных политиков», — сказано в обращении Шугалея.

Военный аналитик Андрей Кошкин до этого заявил, что представители Европарламента должны на себе почувствовать ответную реакцию Москвы за санкции против граждан России.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Глава ФЗНЦ Шугалей призвал МИД РФ остановить дискредитацию российских граждан за рубежом
мид рф шугалей еврорпарламент
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать