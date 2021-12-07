Глава ФЗНЦ Шугалей призвал МИД РФ остановить дискредитацию российских граждан за рубежом

Санкт-Петербург, 7 декабря. Резолюция Европарламента о введении санкций против «ЧВК Вагнера» направлена против всех граждан РФ, работающих за рубежом, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Социолог выложил у себя в Telegram-канале полный текст обращения к главе МИД РФ Сергею Лаврову, которого призвал обратить внимание на враждебные действия евродепутатов. Резолюция, призывающая ЕС внедрить ограничения в отношении «ЧВК Вагнера», была принята Европарламентом 25 ноября.

Максим Шугалей обратил внимание, что во время заседания ЕП отметились самые ярые антироссийские политики Европы. Они в очередной раз поливали Москву вымышленными обвинениями, призывая к травле российских граждан.

«Считаю, что главная цель этих обвинителей — дискредитация моей Родины, имиджу которой нанесен ущерб», — написал глава ФЗНЦ в Telegram-канале.

Ученый от имени Фонда обратился к главе МИД России Сергею Лаврову с призывом отреагировать на сложившуюся ситуацию с целью восстановления ущемленных прав и интересов Москвы.

«Полагаю, что необходимо пресечь указанные недружественные действия, которые уже негативно влияют на восприятие России в международном сообществе, порочат честь и достоинство граждан, а также могут привести к негативным последствиям экономического и политического характера, повлечь уголовное преследование добропорядочных граждан РФ на основании надуманных обвинений с целью извлечения выгоды и успокоения страхов недобросовестных политиков», — сказано в обращении Шугалея.

Военный аналитик Андрей Кошкин до этого заявил, что представители Европарламента должны на себе почувствовать ответную реакцию Москвы за санкции против граждан России.