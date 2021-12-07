Мужчина с пистолетом ограбил в Оренбурге цветочный магазин

Оренбург, 7 декабря. В УМВД РФ по Оренбургской области прокомментировали скандальный инцидент с налетом на цветочный магазин.

По данным регионального УМВД, злоумышленник, совершивший вооруженный налет на кассу в цветочном магазине, задержан. Им оказался 22-летний ранее не судимый субъект. Его добычей стали 400 рублей. Ограбление было совершено с угрозой применения пистолета, оказавшегося травматическим, сообщает Orenday.

В отношении преступника возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Теперь он предстанет перед судом, который может приговорить его к лишению свободы сроком до 10 лет.

Ранее ФАН сообщал о задержании налетчика на продуктовый магазин в Ачинске. Злоумышленник в маске пытался ограбить кассира, но неудачно, так как испугался прибытия вызванных полицейских. Спустя некоторое время он, угрожая ножом, ограбил другой магазин, после чего был пойман по горячим следам.