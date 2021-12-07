Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 декабря 16:13
16:07
Политика
Глава ФЗНЦ Шугалей призвал МИД РФ остановить дискредитацию российских граждан за рубежом
16:00
Происшествия
Среди пострадавших при стрельбе в МФЦ есть ребенок
15:57
Общество
Индиец построил для своей жены копию знаменитого дворца Тадж-Махал
15:54
Происшествия
Собянин подтвердил гибель двух человек при стрельбе в МФЦ
15:50
Происшествия
Стрелявший на юго-востоке Москвы мужчина задержан
15:49
Происшествия
Площадь пожара на складе в подмосковной Истре достигла 10 тыс. кв. м
15:46
Происшествия
Мужчина застрелил двух человек в МФЦ на юго-востоке Москвы
15:44
Весь мир
Алжирский телеканал показал карту Африки без столицы Марокко
15:40
Общество
Митрополиту Герману вручена высшая награда региона в день памяти Александра Невского
15:40
Общество
Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более 65 миллионов россиян
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Алжирский телеканал показал карту Африки без столицы Марокко

Весь мир
Алжирский телеканал показал карту Африки без столицы Марокко
Федеральное агентство новостей  / 

Алжир, 7 декабря. Пользователи социальных сетей распространили видео прогноза погоды, транслировавшегося на государственном телеканале североафриканской республики. Внимание привлекло отсутствие на карте столицы Марокко.

На аэрофотоснимке указаны названия столиц африканских стран, окружающих Алжир. Однако Рабат авторы выпуска пропустили. При этом отмечен Аль-Аюн — крупнейший город на территории Западной Сахары, независимость которой поддерживает АНДР.

Показанное на телевидении вызвало волну негодования и насмешек. Зрители назвали марокканофобией желание руководства республики «стереть» королевство. Это связывают с новым витком дипломатического кризиса между двумя государствами.

Пользователи соцсетей призвали народ к критике действий нынешних властей АНДР.

«Алжир в своих СМИ удаляет Рабат и вместо него упоминает Аль-Аюн, чтобы вы знали, как далеко все продвинулось. Сумасшедший режим, цель которого стереть Марокко, в реальности не может расставить это даже на карте», — написал пользователь.

Многие считают, что усилия руководства на этом не ограничатся. Они отметили, что в конце выпуска ведущая намеренно не упомянула время вечерней молитвы «аль-магриб» (так же по-арабски звучит название королевства).

«Следующим шагом станет удаление названия «аль-магриб». «Марокканская молитва» превратится на алжирском телевидении в «алжирскую молитву». Все возможно», — поделился пользователь.

Отношения двух государств остаются напряженными на протяжении десятилетий из-за вопроса Западной Сахары. АНДР поддерживает Фронт ПОЛИСАРИО, который борется за независимость спорных территорий от королевства. Границы между странами закрыты с 1994 года.

В минувшем августе власти республики разорвали дипломатические отношения с Рабатом, после чего объявили о перекрытии воздушного пространства для марокканских гражданских и военных самолетов.

В ноябре глава МИД Алжира Рамтан Ламамра обвинил королевство в экспансионизме. По его словам, руководство страны не уважает границы соседних государств.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Алжирский телеканал показал карту Африки без столицы Марокко
марокко алжир
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать