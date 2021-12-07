Алжирский телеканал показал карту Африки без столицы Марокко

Алжир, 7 декабря. Пользователи социальных сетей распространили видео прогноза погоды, транслировавшегося на государственном телеканале североафриканской республики. Внимание привлекло отсутствие на карте столицы Марокко.

На аэрофотоснимке указаны названия столиц африканских стран, окружающих Алжир. Однако Рабат авторы выпуска пропустили. При этом отмечен Аль-Аюн — крупнейший город на территории Западной Сахары, независимость которой поддерживает АНДР.

Показанное на телевидении вызвало волну негодования и насмешек. Зрители назвали марокканофобией желание руководства республики «стереть» королевство. Это связывают с новым витком дипломатического кризиса между двумя государствами.

Пользователи соцсетей призвали народ к критике действий нынешних властей АНДР.

«Алжир в своих СМИ удаляет Рабат и вместо него упоминает Аль-Аюн, чтобы вы знали, как далеко все продвинулось. Сумасшедший режим, цель которого стереть Марокко, в реальности не может расставить это даже на карте», — написал пользователь.

Многие считают, что усилия руководства на этом не ограничатся. Они отметили, что в конце выпуска ведущая намеренно не упомянула время вечерней молитвы «аль-магриб» (так же по-арабски звучит название королевства).

«Следующим шагом станет удаление названия «аль-магриб». «Марокканская молитва» превратится на алжирском телевидении в «алжирскую молитву». Все возможно», — поделился пользователь.

القناة العمومية الجزائرية دايرة النشرة الجوية وحذفت عاصمة المغرب الرباط.. وباش ما تبانش ضد المغرب، حيدو حتى باماكو عاصمة مالي ???????????????? pic.twitter.com/1fFJnrb2yE — charafeddine ben m'hair (@charafeddinebe7) December 4, 2021

Отношения двух государств остаются напряженными на протяжении десятилетий из-за вопроса Западной Сахары. АНДР поддерживает Фронт ПОЛИСАРИО, который борется за независимость спорных территорий от королевства. Границы между странами закрыты с 1994 года.

В минувшем августе власти республики разорвали дипломатические отношения с Рабатом, после чего объявили о перекрытии воздушного пространства для марокканских гражданских и военных самолетов.

В ноябре глава МИД Алжира Рамтан Ламамра обвинил королевство в экспансионизме. По его словам, руководство страны не уважает границы соседних государств.