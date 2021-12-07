Экономист Атаманюк раскрыл истинное отношение Европы к России

Киев, 7 декабря. Экономист Юрий Атаманюк уверен, что попытки Европы склонить Киев к окончательному отказу от сотрудничества с Россией в топливно-энергетической сфере являются лишь хитрым ходом, который не принесет Украине ничего хорошего.

Так, раннее посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс посоветовала Украине полностью отказаться от использования голубого топлива и перейти исключительно на «зеленую» энергетику. Ранее Германия также предлагала Киеву решить проблему с российским газом, просто отказавшись от его использования.

По словам эксперта, подобные предложения свидетельствуют лишь о том, что Европа считает украинское руководство абсолютно некомпетентным и готовым согласиться на любые инициативы Запада.

«Только глупым папуасам, за которых считают украинцев наши так называемые партнеры, посол Великобритании на Украине может позволить себе сказать, что нам нужно отказаться от российского газа, чтобы быть независимыми. Так пусть покажут пример», — заявил экономист в эфире телеканала «Наш».

Как подчеркивает Атаманюк, сами страны Европы в ближайшем обозримом будущем однозначно не планируют отказываться от российского топлива. Более того, Евросоюз, наоборот, только наращивает инвестиции в экономику РФ.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Никто никогда не будет накладывать эмбарго на российский газ. Если бы были альтернативные источники энергии, и могли бы такое сделать, то это применили бы уже давно. Кроме того, Европа абсолютно спокойно увеличивает инвестиции в российскую экономику, улучшает интеграцию с Россией. Европа вкладывает деньги в Россию, а нам дает кредиты Международный Валютный Фонд — вот и все», — объяснил экономист.

Эксперт отмечает, что самым наглядным показателем истинного отношения Запада к России являются реальные действия, а вовсе не громкие провокационные заявления, которые нередко звучат в СМИ.

«Когда мы говорим о военной риторике, то надо понимать, что она существует только в средствах массовой информации. В том, что касается денег, никакой военной риторики нет. Moody и Fitch — это две американские компании, которые полностью работают с Госдепом, со всеми спецслужбами. Оборот каждой из них около 40 миллиардов долларов, и они напичканы генералами и бывшими или действующими чиновниками США. При этом именно они подняли экономический рейтинг России до В3, так что на сегодняшний день он соответствует рейтингу такой европейской страны, как Италия», — подчеркнул экономист Юрий Атаманюк.

Радикально изменить экономическую ситуацию на Украине может всего одно условие в договоре с Международным Валютным Фондом. В этом уверен бывший украинский министр экономики Виктор Суслов.