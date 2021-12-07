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Мейтин опроверг слухи об увольнении с поста главы службы безопасности РПЛ

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 15:28
Спорт
Мейтин опроверг слухи об увольнении с поста главы службы безопасности РПЛ
premierliga.ru  /  Некоммерческое партнёрство «Российская футбольная Премьер-Лига»

Москва, 7 декабря. Директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин опроверг информацию об уходе с занимаемого поста.

Александр Мейтин заявил, что размещенная в СМИ информация о его уходе в отпуск с последующим увольнением из-за ситуации с массовыми задержаниями фанатов ЦСКА после матча с «Зенитом» не соответствует действительности. Слова директора по безопасности РПЛ приводит «Чемпионат».

«Впервые слышу, что меня попросили покинуть пост директора по безопасности РПЛ из-за инцидента с задержанием фанатов ЦСКА. Мне об этом ничего не известно. Меня никто не просил. Правда ли, что я отпуске? Правда», — отметил Мейтин.

Ранее фанаты ЦСКА и самарских «Крыльев Советов» покинули трибуны во время матча 17-го тура РПЛ в знак протеста против действий правоохранителей. Встреча на стадионе «Солидарность Арена» завершилась победой гостей со счетом 1:0.

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футбол увольнение чемпионат россии рпл мейтин
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