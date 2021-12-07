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Петербургская компания с помощью елочных шаров борется за сохранение исторических зданий
Общество
Петербургская компания с помощью елочных шаров борется за сохранение исторических зданий
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 7 декабря. Частная компания выпустила елочные шары, на которых изображены исторические здания Петербурга, которые необходимо защитить от сноса.

По замыслу производителей елочных шаров, нарисованные на них объекты архитектурного наследия должны заострить внимание общественности на порочную градостроительную политику городских властей, по вине которых город продолжает терять уникальные исторические здания, идущие под снос, сообщают «Питерские заметки».

В течение последних нескольких лет горели дома Басевича, Лялевича, Чубакова и другие, совсем недавно с горела «Бумага» (бывшая фабрика братьев Варгуниных). При этом в Смольном не планируют ремонтировать здания, определяющие культурный облик города. Наоборот — власти продолжают одобрять снос исторических объектов в рамках реализации проекта Большого Смоленского моста.

Ранее ФАН рассказал о реакции петербургского градозащитника, члена «Движения гражданских инициатив» (ДГИ) Владимира Соловейчика на недавний разрушительный пожар в доходном доме Чубакова. При этом Соловейчик отметил, что утрата памятников культурного значения в Петербурге — системная проблема, которая подрывает репутацию Смольного.

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петербург снос градозащитники исторические дома
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