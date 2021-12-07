Партнерша Милохина по «Ледниковому периоду» Медведева снялась в его клипе

Москва, 7 декабря. Известная российская фигуристка Евгения Медведева появилась в клипе Николая Баскова и Дани Милохина «Дико влюблены». Ролик набрал на YouTube 1,7 млн просмотров.

По сюжету, исполнители мечтают о другой жизни и меняются местами. Милохин становится серьезным и деловым, а оперный певец «переезжает» в дом с тиктокерами. Оба героя вскоре жалеют о своем выборе и хотят вернуть все на свои места. Музыкальный клип снял режиссер Тарас Голубков, ранее работавший с Monatik, Zivert и поп-королем Филиппом Киркоровым.

Эпизодическую роль в клипе получила партнерша Дани Милохина по «Ледниковому периоду». Евгения Медведева снялась в массовке. «Дико влюблены» — не первое сотрудничество блогера с популярным певцом, до этого они записали совместный трек «Дико тусим».

Зрители ледового шоу приписывают роман Милохину и Медведевой. Однако они называют свои отношения «на 100% дружескими».