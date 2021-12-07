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Лента
07 декабря 16:12
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Партнерша Милохина по «Ледниковому периоду» Медведева снялась в его клипе

Общество
Партнерша Милохина по «Ледниковому периоду» Медведева снялась в его клипе
Кадр из клипа «Даня Милохин Николай Басков - Дико влюблены»

Москва, 7 декабря. Известная российская фигуристка Евгения Медведева появилась в клипе Николая Баскова и Дани Милохина «Дико влюблены». Ролик набрал на YouTube 1,7 млн просмотров.

По сюжету, исполнители мечтают о другой жизни и меняются местами. Милохин становится серьезным и деловым, а оперный певец «переезжает» в дом с тиктокерами. Оба героя вскоре жалеют о своем выборе и хотят вернуть все на свои места. Музыкальный клип снял режиссер Тарас Голубков, ранее работавший с Monatik, Zivert и поп-королем Филиппом Киркоровым.

Партнерша Милохина по «Ледниковому периоду» Медведева снялась в его клипе
Кадр из клипа «Даня Милохин Николай Басков - Дико влюблены» /

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Все новости / Общество / Партнерша Милохина по «Ледниковому периоду» Медведева снялась в его клипе
басков медведева Милохин
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