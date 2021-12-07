Станислав Ткаченко: «Россию отключат от SWIFT, только если Украина развяжет войну»

Профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского университета Станислав Ткаченко рассказал в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», зачем президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди перед встречей с президентом США Джо Байденом и почему отключение РФ от SWIFT не так страшно для России, как кажется.

Станислав Ткаченко назвал встречу президента РФ с премьер-министром Индии одной из главных новостей уходящего года.

«Во-первых, важен сам факт того, что российский президент уехал из России на саммит, а во-вторых, визит подтвердил, что Индия продолжает оставаться отдельным полюсом в международной системе, абсолютно независимой от США», — рассказал политолог.

По словам Станислава Ткаченко, Индия ценна для России как сама по себе, но также важна как один из основных субъектов многополярного мира.

«Благодаря вчерашнему соглашению мы, похоже, возвращаем себе позицию партнера №1 в сфере продаж в Индию вооружений», — отметил эксперт.

kremlin.ru / Администрация президента России

Россия делает все, чтобы сохранить отношения между государствами на высоком уровне. Российский президент, по словам политолога, засвидетельствовал свое уважение Нарендре Моди и подтвердил Индии, что РФ является заинтересованным партнером, а Индия не обречена на то, чтобы зависеть от США. В то же время Россия прикладывает усилия, чтобы сгладить разногласия между Индией и Китаем, и показывает, что готова быть посредником в урегулировании отношений между странами.

«РФ хотела бы, чтобы Китай следовал своей проверенной столетиями политике, разделяя экономические вопросы и вопросы безопасности. Мы считаем, что Индия с Китаем должны вести переговоры по разграничению в Тибете, но при этом их экономические отношения и взаимодействия в рамках многополярной системы должны сохраниться», — пояснил политолог.

Станислав Ткаченко считает, что сейчас происходит процесс изменения формата сотрудничества в рамках БРИКС в формат более плотного геополитического взаимодействия России, Индии и Китая.

«БРИКС вступает в эпоху заката и начинается его распад. Бразилия никогда не была привержена теме многополярности, это страна, у которой нет геополитических амбиций. В Южной Африке полно своих проблем. Поэтому российская дипломатия предпринимает усилия, чтобы сохранить треугольник РИК, это наша стратегическая цель», — заявил политолог.

ПолитЭксперт / Евгений Зайцев

Комментируя возможное отключение России от системы международных банковских платежей SWIFT, Станислав Ткаченко отметил, что это, конечно, неприятно, но не настолько, чтобы грозило российской экономике серьезными проблемами. По его словам, в России уже создана своя платежная система «Мир», для осуществления межгосударственных платежей механизмы тоже разработаны. К тому же эти санкции реально будут введены только тогда, когда начнется открытый военный конфликт между РФ и Украиной. Но вооруженные силы РФ постоянно демонстрируют, что воевать с Украиной не намерены, и США, по мнению эксперта, вряд ли будут настаивать на наступлении Украины на Донбасс, потому что для них это периферия.

«Поэтому представить себе, что такого рода санкции будут введены без повода, на опережение, довольно сложно», — отметил Станислав Ткаченко.

По его мнению, санкционное давление Запада на Россию направлено прежде всего на достижение двух целей: чтобы сделать РФ членом антикитайского клуба и чтобы окончательно выдавить ее с Украины. Но Россия неоднократно давала понять, что не допустит ни того, ни другого.

«Китай является нашим надежным долгосрочным партнером, мы не позволим сделать российско-китайскую границу санитарным газоном, где в случае конфликта птица или муравей не проползет», — пояснил политолог.

Во время предстоящей встречи президентов России и США, по мнению политолога, ключевой темой будет обсуждение комплекса проблем, связанных с понятным взаимодействием государств в странах, где их интересы остро пересекаются.