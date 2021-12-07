Министр труда представил Госдуме предложения по компенсации инфляции для пенсионеров

Москва, 7 декабря. Глава Минтруда Антон Котяков представил предложения по компенсации высокой инфляции для пенсионеров. Ведомство разработало эти меры по поручению президента Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

Котяков указал на предусмотренную бюджетом индексацию пенсий — на 5,9%. Он также сказал, что министерство разработало и другие механизмы в рамках дополнительного поручения со стороны президента.

Министр заверил, что соответствующие решения будут приняты в ближайшее время. Он подчеркнул, что Минтруд предусматривает более высокие темпы инфляции, чем заранее заложенные в бюджет.

Министр труда и социальной защиты ранее отметил высокие темпы роста зарплат. По его оценке, они превышают 9% в год.