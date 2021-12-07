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Певицу Ханну обвинили в нарушении трудового законодательства США

Шоу-бизнес
Певицу Ханну обвинили в нарушении трудового законодательства США
instagram.com  /  @offi_hanna

Майами, 7 декабря. Бывшие сотрудницы салона красоты в Майами пожаловались на певицу Ханну, обвинив ее в нарушении американского трудового законодательства.

Супруга гендиректора Black Star Павла Курьянова (Пашу) открыла свой первый салон XBeauty by Hanna в Москве в 2017 году. Позднее она запустила аналогичный бизнес в США, однако заведение не приносило особой прибыли.

По словам сотрудниц, их заставляли работать в карантин, хотя это было запрещено законом. Кроме того, в салоне официально трудоустроили только двух человек.

«Ханна всех штрафовала, хотя в США это незаконно, задерживала сотрудникам зарплату, так как было недостаточно денег. А еще у нее в салоне нет ни одного лицензированного мастера и одни нелегалы, которых Ханна привезла из России», — поделилась экс-администратор салона Наталья с изданием Super.

Как выяснили журналисты, весной прошлого года компания Ханны получила заем от американской государственной организации SBA в качестве поддержки малому бизнесу. Куда пошли эти деньги, неизвестно, поскольку сотрудники говорили об отсутствии выплат.

Ранее артистка Black Star Клава Кока предстала в новом образе. Певица надела черный корсет поверх короткой футболки и расклешенные джинсы.

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Все новости / Шоу-бизнес / Певицу Ханну обвинили в нарушении трудового законодательства США
сша салон красоты ханна
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