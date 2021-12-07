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Исторический рекорд тепла зафиксировали в Симферополе 7 декабря

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 15:12
Общество
Исторический рекорд тепла зафиксировали в Симферополе 7 декабря
пресс-служба аэропорта «Симферополь»

Симферополь, 7 декабря. Температура воздуха в Симферополе побила исторический рекорд и достигла своего максимума, заявил Гидрометцентр региона.

Рекордная жара наблюдается в это время года в одном из городов Крымского полуострова. Сегодня, 7 декабря, температура воздуха в Симферополе достигла отметки в 20,4 градуса выше нуля по Цельсию.

Город уже бил температурные рекорды в холодное время года. Теплая погода стояла в январе и градусник показывал 17,6 градуса выше нуля.

Пока город Крыма бьет рекорды по теплу, Северная столица пребывает во власти холодного циклона. Температура воздуха в ночь на понедельник 6 декабря достигла почти 21 градуса мороза, что стало рекордом со времен 1893 года.

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