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Индиец построил для своей жены копию знаменитого дворца Тадж-Махал

Общество

Мрамор цвета слоновой кости, декоративная резьба и лепнина, золото и шикарная мебель, а также решетчатые окна и большой купол. Все это есть в новом дворце, который построил в центре города Бурханпур 52-летний Ананд Пракаш Чукси. Его дом является уменьшенной копией знаменитого Тадж-Махала, расположенного в Агре.

«Строительство заняло три года. Наш дворец имеет четыре спальни, один зал и одну комнату для медитации, а также кухню. Вся эта постройка по своему масштабу составляет примерно одну треть размеров настоящего Тадж-Махала», — рассказал владелец.

По словам хозяина, особняк он построил для любимой супруги и жителей города. По предварительной записи дворец могут посетить любой желающий. Мужчина не против, если в его мини Тадж-Махале гости будут устраивать фотосессии и проводить свадебные церемонии.

«Находясь внутри этого дома, вы можете получить большой заряд положительной энергии и расслабиться. Мы использовали при строительстве особенный мрамор, он поглощает тепло. В нашем городе температура порой поднимается выше 45, 46 и даже 47 градусов. Даже при такой температуре в доме всегда прохладно», — отметил хозяин.

Строительство заняло три года и обошлось индийцу примерно в 260 тысяч долларов. Создавая проект, Ананд Пракаш Чукси несколько раз посещал Агру, где находится оригинальный Тадж-Махал. Знаменитый дворец-мавзолей, часто называемый «памятником любви», был построен падишахом Могольской империи Шах-Джаханом в XVII веке. Правитель разместил в здании гробницу своей жены, которая умерла при родах 14-го ребенка.

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индия развлечения архитектура тадж-махал
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