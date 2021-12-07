Сейсмологи РАН назвали регионы России, где повторяются сильные землетрясения раз в 30 лет

Москва, 7 декабря. Камчатка, Забайкалье и Крым — одни самых сейсмически активных регионов России, сообщают сейсмологи из Российской академии наук (РАН).

Всего в стране насчитывается как минимум десять регионов, подверженных сильным землетрясениям, которые могут повлечь за собой разрушительные последствия. Например, высокий уровень сейсмической опасности характерен для Курил, Сахалина, Камчатки и ряда других регионов страны.

«На востоке — это север Якутии, на западе — Прибайкалье и Забайкалье, Алтай, Саяны, а также Северный Кавказ, Крым», — заявили специалисты в беседе с изданием URA.RU.

Специалисты могут минимизировать ущерб от природного катаклизма, спрогнозировать силу землетрясения и помочь в возведении устойчивых построек. Однако прогнозов недостаточно, чтобы провести эвакуацию населения при сильной катастрофе, подчеркнули ученые.

Приблизительно 450 миллионов лет назад произошло позднеордовикское вымирание, которое считается одним из крупнейших во всей истории Земли. Похолодание и оледенение привели к тому, что погибли 85% всех существующих на тот момент видов живых организмов. Спровоцировать катастрофу могли две эпизода всплеска вулканической активности.