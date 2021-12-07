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Компания Petropavlovsk продала 31,1% доли в IRC Limited за 12,24 млн долларов

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 14:53
Экономика
Компания Petropavlovsk продала 31,1% доли в IRC Limited за 12,24 млн долларов
petropavlovsk.net  /  PETROPAVLOVSK

Москва, 7 декабря. Золотодобывающая компания Petropavlovsk продала принадлежавшие ей 31,1% доли в IRC Limited, получив за них 12,24 млн долларов. Покупателями стали Stocken Board AG и UCP Industrial Holdings Limited, сообщает «Финам».

Компания Stocken Board AG приобрела 29,9% акций за 10 млн долларов, а неделю назад 1,2% акций IRC купила компания UCP Industrial Holdings Limited за 2,24 млн долларов.

«Закрытию сделки предшествовало исполнение предварительных условий, указанных в соглашении, подписанном компанией и Stocken 18 марта 2020 года, включая окончательное снятие с компании всех обязательств по займам перед "Газпромбанком" по кредитному договору, заключенному в декабре 2018 года между подразделением IRC ООО "КимканоСутарский ГОК" ("КС") и "ГПБ". По состоянию на 30 сентября 2021 г. величина непогашенной задолженности "КС" перед "ГПБ", в отношении которой предоставлена гарантия, составляла 118 млн долларов», — говорится в заявлении пресс-службы.

Кроме того, «Вестник золотопромышленника» сообщил, что Petropavlovsk купил еврооблигации на сумму 60 млн долларов, которые должны быть погашены в 2022 году. Несмотря на предложение, превышающее лимит компании и составляющее 101,855 млн долларов, было решено не увеличивать ранее запланированный объем приобретения. Ценные бумаги номиналом в 1 тысячу долларов были выкуплены по цене 1035 долларов за штуку.

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Все новости / Экономика / Компания Petropavlovsk продала 31,1% доли в IRC Limited за 12,24 млн долларов
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