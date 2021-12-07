Владимирская компания получила премию «Экспортер года»

Владимир, 7 декабря. В номинации «Экспортер года в сфере промышленности» лучшей была признана владимирская компания «Техно-Сонус-Центр», передают «Владимирские ведомости».

10 декабря в Москве пройдет международный экспортный форум «Сделано в России», на котором будут вручены премии по итогам года. В этом году за победу боролись 1800 компаний. Из их числа выбраны 13 победителей.

Благодаря победе компания получит бонусы от Российского экспортного центра, в том числе обучение по акселерационной программе на базе Школы экспорта в Москве, а также широкий спектр мер информационной поддержки экспортеров.

Для развития полезных связей и налаживания деловых контактов на полях форума будет организована бизнес-миссия, куда, кроме сети деловых советов Торгово-промышленной палаты России, приглашены партнеры из стран СНГ, Евросоюза и Ближнего Востока.

Ранее ФАН рассказывал о наращивании объема экспорта высокотехнологичных товаров из Москвы. За первые семь месяцев текущего года поставки продукции Hi-Tec возросли на 14% по сравнению с прошлым годом.