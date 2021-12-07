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Герман Греф считает нереалистичным заявление о блокировках конвертации рубля на Западе

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 14:50
Экономика
Герман Греф считает нереалистичным заявление о блокировках конвертации рубля на Западе
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 7 декабря. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что информация о введении новых санкций США, предусматривающих ограничения на конвертацию рубля, является «чушью».

В Сети распространилась информация, что напряженные отношения между Россией и Украиной могут стать причиной ввода новых санкций в отношении Москвы со стороны Запада. По данным агентства Bloomberg, Соединенные Штаты готовят жесткие антироссийские санкции, которые ограничат конвертацию рубля. Греф отреагировал на тревожное сообщение.

«Ну это просто небылица какая-то, чушь несусветная. Это невозможно запретить, это невозможно исполнить, и вообще такие придумки... Знаете, мне кажется, журналистам из Bloomberg иногда нужно выходить на божий свет, потому что, видимо, они пересидели в офисе, если они такие прогнозы делают», — заявил Греф.

Глава Сбербанка подчеркнул, что нет никаких реальных оснований полагать, что ситуация действительно может развиваться по сценарию, озвученному журналистами. По его словам, технически это сделать невозможно.

В начале ноября Герман Греф не стал исключать, что в мире может произойти новый экономический кризис. Однако оценить риск сложно.

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Все новости / Экономика / Герман Греф считает нереалистичным заявление о блокировках конвертации рубля на Западе
сша сбербанк греф рубль
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