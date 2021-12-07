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Чубайс сравнил энергопереход с «потрясающими» последствиями информационной революции

Экономика
Чубайс сравнил энергопереход с «потрясающими» последствиями информационной революции
ФБА «Экономика сегодня»  /  Андрей Ивашин

Москва, 7 декабря. Последствия энергоперехода аналогичны масштабам информационной революции, произошедшей за последние 30 лет, заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

Спецпредставитель президента призвал вспомнить первый персональный компьютер или мобильный телефон, сравнить информационную сферу сейчас и 30 лет назад и оценить изменения в быту. Сравнение с «потрясающим по масштабу явлением, которое называется информационная революция», поможет представить масштабы последствий энергоперехода, считает Чубайс.

«Я считаю, что мы сейчас находимся в одном шаге от начала точно такого же по масштабам процесса, только не в информации, а в энергии», — объяснил спецпредставитель главы государства.

В рамках энергоперехода примерно за такой же срок, то есть за 30 лет, произойдет кардинальный пересмотр всех базовых принципов. Речь идет не только об энергетике, но и о таких сферах, как сельское хозяйство, строительство и транспорт.

Ранее Чубайс заявил, что энергетический кризис, затронувший не только Европу, но и другие страны мира, имеет более глубокие причины, чем кажется на первый взгляд.

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чубайс революция энергопереход
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